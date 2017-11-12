Sompo Japan Vodafone Park’ı sigortaladı

İsim sponsorluğu anlaşmasını geçtiğimiz hafta 2 yıl daha uzattığını açıklayan Sompo Japan Sigorta, Vodafone Park’a yangın, hırsızlık, deprem, yer kayması, sel-su baskını, elektronik cihaz ve makine kırılması hasarları gibi olası tüm hasarlara karşı 140 milyon dolarlık sigorta bedelindeki kapsamlı ürünleriyle bir kez daha tam güvence sağladı. Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız ve Türkiye’de bir ilk olan Vodafone Park ve taraftarların sigorta kapsamına alınması anlaşmamızı bu yıl bir adım daha ileri taşıyarak Şeref Turu’na katılan ziyaretçileri de kapsama dahil ettik.”