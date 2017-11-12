Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Sompo Japan Vodafone Park’ı sigortaladı

Sompo Japan Vodafone Park’ı sigortaladı

Hürriyet Haber
12.11.2017 - 21:54 | Son Güncelleme:

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı’nın isim sponsoru Sompo Japan Sigorta, spora verdiği desteği yeni yatırımlarla güçlendirmeye bu sezon da devam ediyor.

İsim sponsorluğu anlaşmasını geçtiğimiz hafta 2 yıl daha uzattığını açıklayan Sompo Japan Sigorta, Vodafone Park’a yangın, hırsızlık, deprem, yer kayması, sel-su baskını, elektronik cihaz ve makine kırılması hasarları gibi olası tüm hasarlara karşı 140 milyon dolarlık sigorta bedelindeki kapsamlı ürünleriyle bir kez daha tam güvence sağladı. Sompo Japan Sigorta Genel Müdürü Recai Dalaş, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız ve Türkiye’de bir ilk olan Vodafone Park ve taraftarların sigorta kapsamına alınması anlaşmamızı bu yıl bir adım daha ileri taşıyarak Şeref Turu’na katılan ziyaretçileri de kapsama dahil ettik.”

Etiketler: Beşiktaş , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri