Sömestr'da nereye gitmeli

Sömestr'a çok az kaldı. Hem ailelerin hem de öğrencilerin stres atacağı yerler şimdiden dolmaya başladı. İşte onlardan biri Erciyes...
Erciyes’in meşhur toz karı bu yıl gecikmeli geldi. Kayseri’nin Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı ancak yılbaşında yeterli yoğunluğa ulaştı.
AVARE’NİN ÖNERİSİ
FERİT ODMAN AUTUMN IN NEW YORK EQUINOX MUSIC Caz kontrabasçısı Ozan Musluoğlu, genellikle enduro tipi motorsikletiyle seyahat ediyor.
Asfalt değil bakir arazilerde dolaşmaktan hoşlanıyor. Doğayla başbaşa kalmak onun için tarifsiz bir duygu. GPS aletiyle turistik geziler yapan Musluoğlu, yurtdışında güzel manzaralı yolları ve kamp alanlarının varlığı sebebiyle Yunanistan’ın Halki bölgesini tercih ediyor.
İlk fırsatta Doğu Karadeniz’de Artvin ve Rize yaylalarını, Mardin ve Hasankeyf’i motosikletle dolaşmak istiyor.
Her yıl Datça’dan Kaş’a ve Bodrum’un bakir bölgelerine motor seyahatleri yapan genç cazcı, yurtdışında da Yeni Zelanda, Brezilya ve Güney Amerika’yı çok merak ediyor. Ozan Musluoğlu, caz davulcusu Ferit Odman’ın plak formatında da basılan son albümü Autumn In New York’u öneriyor.
Evlenmek için bile burayı seçmiş. Toskana bölgesi favori tatil mekanı. Türkiye’de en çok görmek istediği şehirler ise Urfa ve Mardin.
Rize Ayder Yaylası ile Artvin Macahel’e ilk fırsatta gideceğini söylüyor.
Yurtdışında Avustralya, Kamboçya, Güney Afrika ve Fransa’nın Provence bölgesini görmeyi istiyor.
Aslı Gökyokuş, Avare okurlarına Amerikalı romancı Paul Auster’ın Brooklyn Çılgınlıkları kitabını öneriyor.
275 milyon Euro’luk “Mini Davos” projesi kapsamında 13 Şubat’ta 6 yeni lift daha devreye giriyor. 11 mekanik tesisle teknik donanım açısından rakipsiz hale gelen Erciyes’te toplam pist uzunluğu 50 kilometreye ulaşacak. Bu gelişme Erciyes’te bir haftalık festivalle kutlanacak. Sezonu indirimle açan oteller, sömestr sonrasında da kampanya yapmaya hazırlanıyor.
Son iki yıldır ekimde beyaza boyanan, aralık ortasında pistlerini doldurup sezonu açan Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl bölgedeki kuraklıktan etkilendi. Kar aralık ortasında geldi, aşağıdaki pistler kar makinelerinin desteğiyle zamanında açıldı. Ocak ayının başında alt pistler doğal kara kavuşurken, yukarıdaki pistlere kar makineleriyle takviye yapıldı.
Erciyes’i küçük Davos’a benzetecek proje adım adım sona yaklaşıyor. 150 saatlik deneme süresini tamamlamak üzere olan altı yeni lift, önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Resmi açılış ise 13 Şubat’ta.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de davet edildiği törenler kapsamında bir hafta boyunca açıkhava konserleri düzenlenecek, buzdan heykel sergisi açılacak, paraşütlü kayak gösterileri yapılacak.
ENGELLİLERE ÖZEL PARKUR AÇILDI
Erciyes Kayak Merkezi, Kayseri’nin güneyinde, havaalanına 25 kilometre uzaklıkta. Kayak merkezinin bulunduğu Tekir Yaylası, dağın kuzey cephesinde. Bu nedenle diğer kayak merkezlerinin korkulu rüyası olan lodostan etkilenmiyor.
Erciyes’te toplam 400 yatak kapasiteli altı konaklama tesisi bulunuyor. Develi karayolu üstünde olması önemli bir avantaj. Yaz aylarında onarım geçiren üç şeritli otoyol, kış boyunca hep açık. İlk 22 kilometresi Büyükşehir Belediyesi’nin kimyasal mücadelesi sayesinde kar tutmuyor. Son 3 kilometresinin bakımı Karayolları Genel Müdürlüğü’nde.
Erciyes Kayak Merkezi’ne geçen yıl 850, piknik alanına 1200 araçlık otopark yapılmıştı. Günübirlik kullanıcılar için 40 kişilik umumi tuvalet hizmete girmişti. Bu yıl alışveriş merkezine 20 civarında yeni mağaza açıldı.
Acil durumlarda kullanacak, yoğun kar yağışında pist açacak 5 snow track aracı hizmete girdi. Arlberg Sport’un kayak eğitim sahasındaki 250 metrelik yürüyen bant uzatıldı ve üstü kapatıldı. Geçen yıl direksiyonlu, frenli yeni kayakları hizmete sokan merkezde bu yıl zihinsel ve bedensel engellilerin kullanabileceği özel parkur, çocuklara kızak pisti yapıldı. Uçurtmalı kayak için özel alan ayrıldı. Dağdaki Sema Yazar Sağlık Merkezi, ambulans ve bir doktor, geçen yıl olduğu gibi 24 saat görevde.
DAVOS PROJESİ DEVAM EDİYOR
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan 275 milyon Euro’luk “Mini Davos” projesi dağın iki yüzündeki pistleri birleştirmeyi hedefliyor. Dağın güney yüzündeki 3 mekanik tesisin inşaatı da bu yıl ilkbahar aylarında başlatılıp, yıl sonunda tamamlanacak.
Mini Davos projesi, 17 yeni mekanik tesisle 2 bin 150 metre irtifadan başlayan pistleri 3 bin 250 metreye, yani neredeyse zirvenin dibine ulaştıracak. Toplam pist uzunluğu 160 kilometreye çıkacak, 120 kar makinesiyle kar sezonu altı aya kadar uzatılacak.
Avusturya firması Doppelmayr mekanik tesislerin, İtalyan firması Snowstra karlama ünitelerinin montajını yürütüyor. Bu iddialı projenin ilk aşaması, geçen yıl hizmete girmişti. 75 bin metrekare araziyi 5 günde kayak pistine çevirecek kar makinelerinin ilk grubu ilk kez bu yıl kullanıldı.
Saatte 35 bin kişiyi taşıyacak ısıtmalı telesiki ve telesiyejlerin bir bölümü de 13 Şabat’ta hizmete giriyor.
Dağdaki mekanik tesislerin günübirlik tek biletle kullanılabilmesi için oteller ve mekanik tesisleri işleten firmalar arasındaki görüşmeler sürüyor. Altı yeni liftin işletmesini üstlenen Erciyes Turizm AŞ, tesislerinde tek bilet uygulaması yapacak.
OTELLER İNDİRİM YAPTI
Geçen yıl dağın dört büyük oteli bir araya gelip hafta sonu rezervasyonlarına yeni bir sistem getirmişti. ACE, Grand Eras, Mirada Del Lago, Mirada Del Monte tek gecelik rezervasyon kabul etmeme kararı almıştı. Bu yıl doluluk oranının düşmesi otelleri bu karardan geri adım atmaya zorladı.
“Turizm firmalarının yaz tatiline yönelik erken rezervasyon kampanyaları bizi çok etkiledi, kış tatili bütçeleri de yaz tatiline yönlendirildi” diyor Mirada del Lago’nun Genel Müdürü Muharrem Yaman. Dağdaki bir başka gelişme hafta sonunda canlı müzik uygulamasının tüm otellere yayılması.
KENT MERKEZİNDEN TARİFELİ OTOBÜS
Kayseri’den Erciyes Kayak Merkezi’ne tek biletle tarifeli belediye otobüsü servisi gelecek hafta başlıyor. Havaalanından taksiler 75 TL’ye gidiyor, yoğun kar yağışında fiyat 100 TL’ye yükseliyor.
Bir başka seçenek, şehir merkezinden 10 dakikada bir kalkan Develi minibüsleri. Gökay Turizm minibüsleriyle kent merkezindeki otellerde kalıp, dağdaki tesislerden yararlanmak isteyenlere hizmet veriyor. Telefon eden kişileri istediği saatte, istediği adresten alıyor, yine istenilen saatte bu adreslere geri bırakıyor. Kişi başı ücreti 10 TL. (0535 636 38 18 / 222 47 16) Oteller de müşterilerini, kendi servis araçlarıyla, 50-60 TL karşılığında havaalanından aldırıyor.
UÇURTMALI KAYAKÇILAR 16 MARTTA FESTİVALE GELİYOR
Sekiz yıldır Erciyes’te düzenlenen Erzincan Kar Festivali bu yıl 16-18 Mart’ta gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında offroad, uçurtmalı kayak yarışmaları düzenlenecek. Açıkhava konserleri yapılacak. Festivale bu yıl da Türkiye ve yurtdışından uçurtmalı kayak alanında önde gelen sporcuların katılması bekleniyor.