Sömestr'da nereye gitmeli

AVARE’NİN ÖNERİSİ



Cüneyt Ülsever Azrail’in Aynası Doğan Kitap Hürriyet ve Daily News gazetelerinin ardından şu sıralar Oda Tv’de yazarlık yapan gazeteci-yazar Cüneyt Ülsever’in son polisiyesi ‘Azrail’in Aynası’ yayınlandı.



Bir cinayet sonrasında görevlendirilen üç komiser, Muzaffer Sağlam adında başarılı bir psikiyatrdan yardım almaya başlar.



Olaylar çözüldükçe şüphe oklar psikiyatrın ikizi Zafer Sağlam’a yönelir. ‘Üçlü çete’ diye anılan başarılı üç komiser, bir psikiyatr ve ikizi arasında dönen bir polisiye...



SEYAHATTE NE DİNLEYELİM



OZAN MUSLUOĞLU BU ALBÜMÜ ÖNERİYOR FERİT ODMAN AUTUMN IN NEW YORK EQUINOX MUSIC Caz kontrabasçısı Ozan Musluoğlu, genellikle enduro tipi motorsikletiyle seyahat ediyor.

Asfalt değil bakir arazilerde dolaşmaktan hoşlanıyor. Doğayla başbaşa kalmak onun için tarifsiz bir duygu. GPS aletiyle turistik geziler yapan Musluoğlu, yurtdışında güzel manzaralı yolları ve kamp alanlarının varlığı sebebiyle Yunanistan’ın Halki bölgesini tercih ediyor. İlk fırsatta Doğu Karadeniz’de Artvin ve Rize yaylalarını, Mardin ve Hasankeyf’i motosikletle dolaşmak istiyor. Her yıl Datça’dan Kaş’a ve Bodrum’un bakir bölgelerine motor seyahatleri yapan genç cazcı, yurtdışında da Yeni Zelanda, Brezilya ve Güney Amerika’yı çok merak ediyor. Ozan Musluoğlu, caz davulcusu Ferit Odman’ın plak formatında da basılan son albümü Autumn In New York’u öneriyor.



SEYAHATTE NE OKUYALIM ASLI GÖKYOKUŞ BU KİTABI ÖNERİYOR PAUL AUSTER BROOKLYN ÇILGINLIKLARI CAN YAYINLARI Rock şarkıcısı Aslı Gökyokuş tam bir Bodrum sevdalısı. 17 yıldır her yazı Bodrum’da geçiren Gökyokuş’un en özlediği yerse Göcek’in sakin ve güzel koyları. Yurtdışında İtalya’nın kuzeyini seviyor.

Evlenmek için bile burayı seçmiş. Toskana bölgesi favori tatil mekanı. Türkiye’de en çok görmek istediği şehirler ise Urfa ve Mardin. Rize Ayder Yaylası ile Artvin Macahel’e ilk fırsatta gideceğini söylüyor. Yurtdışında Avustralya, Kamboçya, Güney Afrika ve Fransa’nın Provence bölgesini görmeyi istiyor. Aslı Gökyokuş, Avare okurlarına Amerikalı romancı Paul Auster’ın Brooklyn Çılgınlıkları kitabını öneriyor.