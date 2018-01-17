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    Sömestr için 5 öneri

    Hürriyet Eğitim
    17.01.2018 - 17:03 | Son Güncelleme:

    Yarıyıl tatilinin başlamasına çok az kaldı. Peki çocuklar tatilde ders mi çalışmalı, yoksa dinlenmeli mi? İşte uzmanların önerileri…

    Öğrencilerin cuma günü karne almasıyla birlikte yarıyıl tatili başlayacak. Birinci dönemi bitiren öğrenciler özellikle son günlerde sınavlara çalıştı ve yoruldu. Tatilde veliler çocuklarına ders çalışmaları konusunda ısrar edecek. Fakat çocuklar, eğlenmek isteyecek. Uzmanlar çocuğunuzun karnesi iyi veya kötü, nasıl olursa olsun tatilde dinlenmeleri ve eğlenmeleri gerektiğini söylüyor. İşte uzmanlardan velilere 5 öneri:

    DERS ÇALIŞMASI İÇİN BASKI YAPMAYIN

    - Tatili öğrencilerin hem dinlenebileceği hem de verimli hale getirebileceği bir ara döneme çevirin. Bu program sayesinde çocuğunuz hem oyun oynayabilecek hem de kitap okumak gibi aktiviteler yapabilecek.

    - Çocuğunuza, tatilde olduğunu hissettirin. Okulun ve derslerin tüm baskısından sıyrılmalı. Unutmayın, bu çocuğunuz için bir arınma dönemi.

    - Gerekirse istediği saatte yatmasına izin verin, bilgisayarda oyun oynamasını sınırlı da olsa görmezden gelin.

    - Beraber vakit geçirmeye özen gösterin, hafta sonu için programlar yapın.

    - Ders çalışması konusunda baskı yapmayın. Eğer çocuğunuzun derslerinde eksik gördüğünüz noktalar varsa onu sıkmayacak şekilde tekrarlar yapılabilir. Ancak istemediğinde boş yere baskı yapmayın çünkü istediğiniz kadar zorlasanız da verim alamazsınız.

     

     

    Etiketler: Sömestr , ÖĞRENCİ , Tatil
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