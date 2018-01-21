Sömestr hücumu: 15 gün boyunca 2 milyona yakın kişi seyahate çıkacak

GEÇEN hafta cuma günü ilkokul, ortaokul ve liseler tatile girdi. Yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini aldı. Karnelerin alınmasının ardından ise ailelerin tatil serüveni başladı. Havalimanları, otogarlarda yoğun kalabalıklar yaşanırken, tatilcilerin ilk tercihleri arasında yurtiçinde kayak merkezleri, termal oteller ve kültür turları, yurtdışında ise yakın ülkeler, yurtdışı kayak merkezleri, Uzakdoğu ülkeleri yer aldı. Sektör temsilcilerine göre bu yıl yaklaşık 300 bin kişinin otellerde tatil yapacağı tahmin ediliyor. Ancak seyahat edecek kişi sayısının 2 milyona yaklaşması bekleniyor.

ESNAF DA MUTLU

Yıllardır iç pazar müşterisine tatil alışkanlığı kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, “Bu anlayış yavaş yavaş oturdu. Bayram ve sömestr gibi dönemlerde insanlar fırsatları değerlendiriyor. Milyonu aşkın kişi tatil döneminde seyahat edecek. İlk tercihler kayak otelleri, sonra termal oteller, üçüncü sırada ise kıyı otelleri var. Sömestr boyunca yerli ve yabancı turistler otelleri dolduracak” dedi. Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği Başkanı Mehmet Haluk Beceren de bölgede dolulukların yüzde 100’e yaklaştığını söyledi. Uludağ’ın tatilcilerden yoğun talep gördüğünü dile getiren Beceren, “Sadece dağdaki oteller değil, Bursa’daki oteller de yüksek doluluklara ulaştı. Uludağ gelen turist sayısı ne kadar çok olursa, Bursa’daki esnaf da o kadar mutlu oluyor” diye konuştu.

15 GÜNDE 250 BİN KİŞİ

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cıngı da yoğun talepten mutlu olduklarını söyledi. Dağ otellerinin sömestr boyunca yüzde 100 dolulukla çalışacağına dikkat çeken Cıngı, “Kar yağışı çok iyi. Pistlerdeki kar kalınlığı 1 metreyi geçti. 15 gün boyunca pistlerimize giriş çıkışın 250 bini aşmasını bekliyoruz. Sadece dağ otelleri değil, şehir otellerinde de yüksek doluluklar var” ifadelerini kullandı. Geçen yıl sömestr dönemine göre bu yıl yüzde 60’ın üzerinde talep olduğunu belirten Jolly Tur Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Figen Erkan, “Uludağ, Erzurum ve Erciyes gibi kayak bölgeleri tatilcilerin ilk tercihleri arasında. Yurtdışında ise kayak için ilk olarak Bulgaristan’a gidiyorlar. Hem yakın hem de fiyatların uygun olması sebebiyle Bulgaristan’a bir hayli fazla Türk turist gidecek. Bulgaristan dışında İtalya ve Orta Avrupa’ya da talep yüksek” dedi.

YÜZDE 100’E YAKIN ARTIŞ VAR

- PİYASADA herhangi bir olumsuzluk olmadığın dikkat çeken Touristica Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Temel de, “Geçen yıla göre yüzde 100’e takın artışlar var. GAP turlarına da, Karadeniz turlarına da yoğun ilgi var. Kars için de ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Her hafta Kars’a tur düzenliyoruz. Tatilciler, Kartalkaya, Abant, Uludağ, Erciyes, Abant ve Afyon gibi yerlerde sömestr tatillerini geçirecek. Uçaklarda yer bulmak çok zorlaştı” diye konuştu.

1.5 MİLYON KİŞİ OTOBÜSLERLE SEYAHAT EDECEK

- YAKLAŞIK 8 bin 500 otobüsün Türkiye’de şehirlerarası hizmet verdiğini söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan,”Sadece İstanbul’da 2 bin otobüs İstanbul’dan sömestr boyunca hareket edecek. İlk 3 gün çok yoğun geçiyor. Türkiye çapında toplamda 1.5 milyon kişi otobüslerle seyahat edecektir” dedi.