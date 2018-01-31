Sömestr dönüşü okul fobisine dikkat

Öğrenciler sömestr tatilinin verdiği rahatlıkla birlikte bilgisayar ve televizyonların başına, sinema salonlarına, oyun salonlarına, alışveriş merkezlerine yöneldi. Buralarda geçirdikleri özgürce zaman, uyku saatleri ve tükettikleri fast-food yiyeceklerle bambaşka bir düzene alıştılar. Özellikle 1 ve 2’nci sınıflarda okuyan çocuklarda zaman kavramının tam anlamıyla oturmadığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Berna Güloğlu, Küçük çocuklar pazartesi gününün geleceğini ve okulların açılacağını fark etmeyebilirler. Birkaç gün öncesinden ‘4 gün sonra okula başlayacaksın ya da yine arkadaşlarınla bir araya geleceksin’ gibi hatırlatmalar yapmaya başlamak önemli" diye konuştu.

"KAÇ GÜN KALDIĞINI OYUNLA ANLATIN"

Küçük çocuklara okulun başlayacağını oyunla hatırlatmak gerektiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Berna Güloğlu, "Küçük çocuklara bunu bir oyun şeklinde göstermek daha iyi olacak. Bunun için 4 adet bilye gösterip her gün bir bilye eksilterek ‘Bu bilyeler bittiğinde okula başlayacaksın’ gibi daha somut maddelerle gösterilebilir. Bir diğer yol olarak takvimler kullanılabilir. ‘Burada 4 çizgi olduğunda gideceksin’ gibi ne zaman başlayacağını göstermek hem eğlenceli hem de faydalı olur” dedi.

"ÇOCUK RUTİNİN BOZULMASINDAN HOŞLANMAZ"

Tatil süresi boyunca çocukların rahata alıştığını söyleyen Berna Güloğlu çocukların rutinin bozulmasından hoşlanmayacağını belirterek okul fobisine yönelik alınacak tedbirleri şöyle sıraladı:

“15 günlük bir rutinin ardından okul başlıyor. Dolayısıyla okula gitmekte isteksizlik ya da korku yaşanmasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Biz bu durumu ‘okul fobisi’ ya da ‘ayrılık kaygısı’ olarak tanımlıyoruz. Özellikle ikinci döneme gelindiğinde ayrılık kaygısının yüzde 90 oranla geçmiş olmasını bekleriz fakat birinci sınıflarda okumaya geçenler ve geçemeyenler var. Kendini akademik anlamda geride ve başarısız hisseden, o yüzden okula gitmek istemeyen çocukları görürüz. Arkadaşları kadar iyi okuyamadığını ya da hiç okuyamadığını düşünen çocuklar baskı altına girer ve başarısız hissederler.

AİLELER GÖZLEM YAPMALI

Böyle durumlarda endişe etmeden konuşmak, çocuktan bilgi almak ve onlar oyun oynarken çok iyi gözlem yapmamız gerekiyor. Arkadaşlarına ya da oyuncaklarına olan davranışları, diyalogları onları ele verecek. Çocuğa ‘okula gitmek istiyor musun?’ sorusu asla sorulmamalı. ‘Okulu seveceğin bir hale dönüştürmek için ne yapabiliriz gel üzerinde beraber çalışalım’ şeklinde konuşmak gerekiyor. Ayrıca, çocuklara asla öğüt vererek konuşmayın. Hafta sonu tatiline girerken ’Ben 3 gün sonra işe gitmeye başlayacağım’ demeniz çocuğunuzda pazartesi kavramının oluşmasını sağlayacaktır."