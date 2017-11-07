Soma’nın patronu hacizlik oldu; gayrimenkulleri icradan satılacak

ALACAKLI KONUMDA BANKA



Soma Holding şirketleri Soma Kömür İşletmeleri A.Ş ve Gürmin Enerji Madencilik San. ve Tic. A.Ş’ye karşı alacaklı konumdaki İş Bankası icra takibi başlattı. Geçen yıl başlatılan takibe konu alacak tutarı 20 milyon TL seviyesinde. Alacaklı banka, söz konusu borcun tahsili için Soma Holding’in inşa ettiği 47 katlı Spine Tower isimli projedeki gayrimenkullerden 6’sı için icradan satış istedi.





13 MİLYONA KAT BAHÇELİ OFİS

İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, kat bahçeli lüks ofisler için tek tek değer tespiti yaptırdı. Söz konusu ofisler için belirlenen bedel 3 milyon 100 bin TL ile 13 milyon TL arasında değişiyor. 6 lüks ofis için belirlenen toplam bedel ise 36 milyon TL.



İLK İHALE 29 OCAK GÜNÜ

İcradan satış ihalesinin ilki 29 Ocak 2018’de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması halinde, bir sonraki ihale 1 Mart günü belirlendi. İcradan satışlar, belirlenen muhammen bedelin yüzde 50’si üzerinde başlıyor. Anılan gayrimenkuller için ödenecek KDV oranı ise yüzde 18 seviyesinde.

OCAĞINDA 301 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Soma Kömür'e bağlı ocakta 301 işçi yaşamını yitirmişti. Aralarında Soma'nın patronu Alp Gürkan'ın oğlu Can Gürkan'ın da olduğu bir kısmı tutuklu sanıkların yargılaması ağır ceza mahkemesinde devam ediyor.