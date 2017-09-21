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    Hürriyet >Dünya>Somalili modelden Emine Erdoğan’a teşekkür

    Somalili modelden Emine Erdoğan’a teşekkür

    AA
    21.09.2017 - 00:07 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 00:07

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, BM’nin 72. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Fashion for Development (F4D), (Kalkınma için Moda) etkinliğine katıldı.

    New York Pierre Hotel’deki defile ve ödül töreni etkinliği, moda dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra sivil toplum temsilcileri ve first lady’lerin katılımıyla gerçekleşti. Her yıl BM Genel Kurulu vesilesiyle devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katıldığı öğle yemeği formatında düzenlenen etkinlikte, kalkınma alanında küresel farkındalığın artırılması hedefleniyor. Bu yıl ödül alan isimler arasında dünyaca ünlü Somalili model Iman Mohamed Abdulmajid da yer aldı. Iman, programda yaptığı konuşmada, Emine Erdoğan’a ve onun şahsında Türkiye’ye, Somali’ye verilen destek için teşekkürlerini bildirdi. Emine Erdoğan ile tanışmaktan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Iman, Erdoğan ile bir süre sohbet etti. 

    Somalili modelden Emine Erdoğan’a teşekkürEmine Erdoğan, dün ABD’li first lady Melania Trump’ın verdiği öğle yemeği davetine iştirak etti. BM ABD Daimi Temsilciliği’ndeki yemekte Emine Erdoğan, first ladyler ile samimi sohbetler gerçekleştirdi.

    Etiketler: Emine Erdoğan , Iman Mohamed Abdulmajid , gazetehaberleri
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