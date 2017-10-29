Somali'de terör saldırısı: 23 kişi öldü

Somali Güvenlik Bakanlığı Mogadişu'daki otele yönelik iki intihar saldırısının ardından güvenlik güçlerinin 3 silahlı saldırganı öldürdüğünü, 2'sini ise yakaladığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre sözcü Abdiaziz Ali İbrahim 'Nasa Hablod Hotel 2' adlı otelde saldırganların rehin tuttuğu bir dizi kişinin de kurtarıldığını söyledi. Saldırganlar önce otelin girişinde patlayıcı yüklü aracı patlatmış ardından patlayıcı yüklü bir minibüs yakınlardaki bir kavşakta patlatılmıştı.

Saldırıda aralarında polislerin ve eski bir bakanın da olduğu 23 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı açıklandı. Saldırıyı El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü üstlendi. Saldırının yapıldığı otelin siyasetçiler ve polisler tarafından sıklıkla kullanıldığı, bu nedenle hedef olarak seçilmiş olabileceği belirtildi.

Mogadişu'da 2 hafta önce patlayıcı yüklü kamyonla yapılan saldırıda 350'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.