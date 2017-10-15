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    Somali'de patlama! Ölü sayısa 231'e çıktı

    BBC Türkçe
    15.10.2017 - 11:34 | Son Güncelleme:

    Somali'nin başkenti Mogadişu'nun kalabalık bölgesinde bir otelin girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda ölenlerin sayısı 231'3 yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tıbbi yardım götürmesi ve yaralıları Türkiye'ye getirmesi için Somali'ye askeri ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

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    • Somalide patlama Ölü sayısa 189a çıktı
    • Somalide patlama Ölü sayısa 189a çıktı
    • Somalide patlama Ölü sayısa 189a çıktı
    • Somalide patlama Ölü sayısa 189a çıktı

    Somali'de güvenlik yetkilileri, ülkenin başkenti Mogadişu'daki Safari Otel'in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda en az 231 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, üç günlük ulusal yas ilan etti.

    Otelin önündeki K5 kavşağında meydana gelen patlamanın şiddetiyle otelin bir bölümü çökmüş, çok sayıda insan enkaz altında kalmıştı.

    Polis yetkilileri, kentin Medina ilçesinde yaşanan ikinci bombalı saldırıda ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

    Patlamanın, Somali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın 2007'de başlattığı ayaklanmadan bu yana bölgede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu belirtiliyor.

    TÜRKİYE AMBULANS UÇAK GÖNDERİYOR

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki terör saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor" ifadelerini kullandı.

    Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki bombalı terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

    Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalın, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." bilgisini paylaştı.

    Etiketler: patlama
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