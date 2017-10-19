Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Somali’de hedef Türk üssüymüş

    Somali’de hedef Türk üssüymüş

    Hürriyet Haber
    19.10.2017 - 00:49 | Son Güncelleme:

    CUMARTESİ günü Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen ve en az 300 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısının esas hedefinin, Türkiye’nin sınır ötesindeki en büyük üssü olan Mogadişu askeri üssü olduğu iddia edildi.

    Amerika’nın Sesi yayın organına konuşan bir Somalili istihbarat yetkilisi, Mogadişu’da gerçekleşen ülkenin son yıllardaki en büyük terör saldırısında yeni kurulan Türk üssünün hedef alınmak istendiğini kaydetti. Adı açıklanmayan istihbarat yetkilisi, hem saldırıdan önce elde edilen hem de patlamadan sonra ortaya çıkan bilgilerin, saldırının Türk askeri üssünü hedef aldığını ortaya koyduğunu belirtti. Saldırıda en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi de yaralanmıştı.

    SALDIRIDA EL ŞEBAB İZLERİ
    Saldırıyı ülkede etkin olan El Şebab örgütü üstlenmese de terör uzmanları, örgütün bombalı saldırının arkasında olduğuna inanıyor. Somali’deki Türk askeri üssü 30 Eylül’de hizmete girmişti. Üste bulunan 200 Türk askeri, halen 1500 Somali askerini eğitiyor. Habere göre ilk kontrol noktasını geçen patlayıcı yüklü kamyon, ikinci kontrol noktasını ihlal edip saldırıyı gerçekleştirdi.

    Etiketler: gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri