Somali’de hedef Türk üssüymüş

Amerika’nın Sesi yayın organına konuşan bir Somalili istihbarat yetkilisi, Mogadişu’da gerçekleşen ülkenin son yıllardaki en büyük terör saldırısında yeni kurulan Türk üssünün hedef alınmak istendiğini kaydetti. Adı açıklanmayan istihbarat yetkilisi, hem saldırıdan önce elde edilen hem de patlamadan sonra ortaya çıkan bilgilerin, saldırının Türk askeri üssünü hedef aldığını ortaya koyduğunu belirtti. Saldırıda en az 300 kişi hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi de yaralanmıştı.

SALDIRIDA EL ŞEBAB İZLERİ

Saldırıyı ülkede etkin olan El Şebab örgütü üstlenmese de terör uzmanları, örgütün bombalı saldırının arkasında olduğuna inanıyor. Somali’deki Türk askeri üssü 30 Eylül’de hizmete girmişti. Üste bulunan 200 Türk askeri, halen 1500 Somali askerini eğitiyor. Habere göre ilk kontrol noktasını geçen patlayıcı yüklü kamyon, ikinci kontrol noktasını ihlal edip saldırıyı gerçekleştirdi.