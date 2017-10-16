Somali'de bombalı saldırıda '276 kişi hayatını kaybetti'

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan polis yetkilisi İbrahim Muhammed, 300'den fazla da yaralı olduğunu açıkladı. Otelin önündeki K5 kavşağında meydana gelen patlamanın şiddetiyle otelin bir bölümü çökmüş, çok sayıda insan enkaz altında kalmıştı. Polis yetkilileri, kentin Medina ilçesinde yaşanan ikinci bombalı saldırıda ise iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Patlamanın, Somali'de faaliyet gösteren El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın 2007'de başlattığı ayaklanmadan bu yana bölgede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu belirtiliyor. Başbakan Ali Kheyre de saldırı sonrası Türkiye'ye düzenleyeceği resmi ziyareti iptal etti.

CESETLER TANINMAYACAK HALDE

Saldırının ardından AFP'ye konuşan Muhidin Ali isimli görgü tanığı, "Tanık olduğum en büyük patlamaydı. Bölge bir anda yok oldu" dedi. İkinci saldırının gerçekleştiği Medina Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Yusuf Hasan ise, saldırının boyutu karşısında şok olduğunu söyledi.

Hasan, hastanede 25'inin durumu ciddi olmak üzere yaklaşık 72 yaralı bulunduğunu, birçoğunun da olay yerinde el ve bacaklarını kaybettiğini anlattı.

"Dün burada yaşananlar inanılacak gibi değildi. Daha önce böyle bir şey görmedim, sayısız insan öldü. Yanmış cansız bedenler ise tanınamaz halde."

Saldırıyı üstlenen olmadı ancak İslamcı Eş Şebab örgütünün daha önce bölgede benzer saldırılar gerçekleştirmişti.

Eş Şebab, son olarak 29 Eylül'de de başkent Mogadişu yakınlarındaki bir askeri üsse güzenlenen ve 17 askerin hayatını kaybettiği bombalı araç ve silahlı saldırıları üstlenmişti.