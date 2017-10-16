Somali dehşeti yaşadı

Afrika ülkelerinden Somali’de önceki gün düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 231’e yükseldi. 300’den fazla yaralı var. Saldırı, ülkenin başkenti Mogadişu’daki Safari Otel’in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapıldı. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed üç gün ulusal yas ilan etti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak terör örgütü El Kaide bağlantılı Eş Şebab’dan şüpheleniliyor. Bu olay örgütün terör eylemlerine başladığı 2007’den bu yana ülkedeki en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti. AFP haber ajansına konuşan bir tanık, “Gördüğüm en büyük patlamaydı. Bölge bir anda yok oldu” dedi. BBC’nin Somali muhabiri de Safari Otel’in çöktüğünü ve enkaz altında kalanlar olduğunu bildirdi. Medine Hastanesi Direktörü Muhammed Yusuf, hastaneye getirilen 72 kişiden 25’inin durumunun ağır olduğunu, diğerlerinin ise kol ve bacaklarını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe duyuyor.

Ülkeyi yasa boğan saldırı başkent Mogadişu’daki Safari Otel’in girişinde gerçekleştirildi. Bomba yüklü araçla düzenlenen terör eylemi sonucu en az 231 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı da 300’ü aşmış durumda.

TÜRKİYE’DEN YARDIM GİTTİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali’deki terör saldırısına ilişkin dün yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye’ye getirmek için bugün yola çıkıyor” dedi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, Mogadişu’daki bombalı terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti. Dışişleri Bakanlığı da önceki gün saldırıyı kınamış ve dayanışma mesajı göndermişti.