Soma'dan Aladağ'a gazeteciden taraftara adalet arayışı

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar tarikatına ait öğrenci yurdunda bir kızını kaybeden Yetim’in, “Milli Eğitim Müdürü bizleri yönlendirmişti. Son çaremizdi. Verdik kızı yurda, yandı, nasıl edelim? Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz!” sözleri, dört günlük Adalet Kurultayı’nın ortak mesajı gibiydi.





SOMA’DA OĞLUNU KAYBEDEN ANNE

Eceabat’ta öbekler halinde yapılan çalıştaylarda CHP’li bir veya birkaç milletvekilinin katılımıyla adaletsizlik üzerine kafa yoruldu, çözüm önerileri geliştirildi. ‘Soma’dan Şirvan’a Ekmeğini Kazanırken Ölenler İçin Adalet’ çalıştayında konuşan Elmas Kaya, Soma’da maden faciasında kaybettiği oğlu Kader Yıldırım’dan bahsetti. ‘Bilgi ve İletişimde Adalet’ başlıklı çalıştayda gazeteci Ali Ergin Demirhan, ‘www.sendika.org’ internet sitesinin 15 Temmuz’dan sonra 60 kez kapatıldığını anlattı. Demirhan, 60’ıncı kapatmadan sonra protesto için parti yaptıklarını belirterek, “Partide 60-70-80! diye göbek attık” dedi. ‘Rekor’ tescili için Guinnes’e başvurduklarını eklerken, katılımcılar Demirhan’a trajikomik bir hikâyenin kahramanı gibi bakıyordu. ‘Emeğe Adalet’ çalıştayında temel gündem, taşeronlaşma ve sendikasızlıktı. ‘Engellilere Adalet’ çalıştayında ise KHK ile ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık, evde bakım için engelli yakınlarına verilen bin liralık maaşın hükümet tarafından oy için istismar edildiğini ileri sürdü. Saçılık, “Yardımlar engellileri eve hapsediyor. ‘Parayı al ve sus’ anlamına geliyor” dedi. Çok sayıda görme, işitme ve yürüme engelli Saçılık’a hak verdi.



TRİBÜNLER AYAR TUTMAZ, AYAR VERİR

‘Sporda Adalet’ çalıştayı en kalabalık gruplar arasındaydı. Her biri CHP’li olan eski milli hakem Selçuk Dereli, eski Halter Federasyonu Başkanı Kemal Nuhut ve eski milli atlet Sema Aksu oturumu yönetti. Sporcu, hakem ve taraftarların katıldığı çalıştayda, sahadaki adalet gereğince dopinge karşı çıkılması gerektiği vurgulandı, Passolig’e şiddetle itiraz edildi.



Taraftar Hakları Derneği’nden Devrim Cem Ertuna, konuşmasını tamamlarken, “Tribünler ayar tutmaz, ayar verir” deyince alkışlar yükseldi. Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle ihraç edilen hakem İbrahim Tokmak, AİHM’ye başvurduğunu anlatarak, “Statta kaybettiğim adaleti kampa arıyorum” diye konuştu.



Çalıştaylarda sağlıkçılar, sendikacılar, ekonomistler, çiftçiler, kadınlar ve sosyalist gençlerin yanı sıra FETÖ soruşturması mağdurları da vardı. Üyesi olduğu sendika FETÖ’nün sağlıkçı sendikasıyla karıştırılarak ihraç edilen Mehmet Turgay Karakoç ile 2010’daki KPSS hırsızlığını açığa çıkardığı halde işten atılan bilgisayar uzmanı Hakan Karakaya, dert anlatacak muhatap aradı. Adalet Kurultayı dün son buldu.