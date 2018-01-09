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    Soma'da 44. ay çığlığı

    DHA
    09.01.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    MANİSA'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davaya devam edilirken ölenlerin aileleri, avukatlar ve bazı siyasi parti temsilcileri, dava öncesinde "Unutmadık, unutturmayacağız" pankartı taşıyıp yürüyüş yaptı.

    Sosyal Haklar Derneği Ege Bölge Temsilcisi Kamil Kartal, yoğun bir baskı, şiddet ve yıldırma süreci ile karşı karşıya olduklarını ileri sürdü. Kartal, "Tüm bu baskılara rağmen yaklaşık 44 aydır bu mücadeleyi yılmadan, bıkmadan, usanmadan ve adalet yerini bulana kadar, sonuna kadar devam ettirme azmiyle mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

    Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı ve Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ile bazı tutuksuz sanıklar hâkim önüne çıktı.

    Mağdur ailelerin avukatları, mahkeme heyetinin değişmesinden dolayı binlerce bilgi belge ve ifadenin bulunduğu dosyanın anlaşılabilmesi için esasa ilişkin beyanlarını yineledi.

    Avukatlardan Akçay Taşçı, “Üretimde 23 taşeron firması kullanıldı. Aralarında da üretim rekabeti yaptırıldı. Taşeronlar arası yarış işçi üzerinde üretim baskısı getirdi” diye konuştu.

    Taahüt edilenden 2 yıl 10 ay önce kömür miktarının üretildiğini vurgulayan avukat Veysel Gül, “Buradaki faaliyet, en yüksek kömür miktarını en kısa zamanda çıkartılmak üzerine kurulmuş. Göstergelerdeki sıcaklar değerlerinde yaşanan anormal değişiklikler hiç dikkate alınmamış” dedi.

    Avukat Nergiz Tuba Aslan da sanıkların böyle bir faciayı beklediklerine dair çok sayıda belge ve rapor da bulunduğunu söyleyip, cezalandırılmalarını istedi. Duruşma bugüne erteledi.

    Etiketler: soma davası , gazetehaberleri
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