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Solucan gübresi için pilot tesis

DHA
13.02.2018 - 10:11 | Son Güncelleme:

TARIM arazilerinin ve toprağın dostu olarak bilinen solucan gübresi (vermikompost) deneme üretimlerinde başarıyı elde eden Kayseri Şeker, Ar-Ge Merkezi için pilot tesis kurdu.

Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezinde PR 2015-10 proje kodu ve Kontrollü koşullarda organik atık/artıklarla şeker pancarı melası kullanılarak, Kırmızı Kaliforniya Solucanı (Eisenia fetida) ile Solucan Gübresi üretimi adıyla yürütülen projenin başarıyla tamamlandığı belirtildi. 2015 yılında deneme çalışmalarına 40 metrekarelik kapalı bir alanda, 50 bin civarında Kırmızı Kaliforniya Solucanı ile başlanılan üretiminde elde edilen veriler neticesinde gerekli altyapı sağlandıktan sonra Kayseri Şeker solucan gübresi üretimi için yeni pilot tesisini kurdu.

Solucan gübresi için pilot tesis

300 metrekare kapalı alan ve 2 bin metrekare açık alandan oluşan pilot tesiste 2 Adet sürekli akış sistemi iklimlendirme ünitesi, havalandırma sistemi ve sekiz adet kültür havuzu ve yığma sistemlerde vermikompost üretimine başlanmış olup, toplamda 5 milyon adet solucan popülasyonuna ulaşıldı. Yıllık hedeflenen üretim miktarı ise 120 ton civarı olarak belirlendi. Üretimden elde edilen solucan ve vermikompost satışı devam ettiği ifade edildi. Tesiste incelemelerde bulunan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Solucan gübre üretimi ile ilgili olarak, Tarım alanlarının korunmasına büyük katkı sağlayacak olan solucan gübresi üretiminin düşük maliyetli olması nedeniyle her çiftçi tarafından rahatlıkla yapılabileceğini söyledi. Başkan Akay; Ayrıca Kayseri Şekerin bünyesinde oluşan atıkların projeye dahil edilmesi için başlatılan Organik Atıklar Solucan Gübresi Olacak kampanyasının da başarı ile devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

Etiketler: solucan gübresi , solucan gübresi tesisi , vermikompost
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