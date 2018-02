Solidworks World 2018'den geriye kalanlar

Üç yılı aşkın bir süredir şirket bünyesinde çalışan Dassault Systemes Bölge Satış Yöneticisi Burak Kuralkan, Solidworks World 2018 kapsamında yeni çalışmalarını paylaştı:

SolidWorks'ü genel olarak anlatır mısınız? Çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Solidworks ne yapıyor?

Solidworks, ürün tasarlamayı hayal eden tüm kişilerin hayallerini, gerçek fiziksel ürüne dönüştürmek için araçlar sağlıyor. Ve hayal-gerçek arasındaki farkın minimize olmasını gerçekleştiriyor. Çok basit bir örnek verecek olursam; bir bardak tasarlayacaksınız ve hayalinizde bir bardak var.



Öncelikle bunu bilgisayar ortamında üç boyutlu olarak tasarımını yapıyorsunuz. Üç boyutlu tasarımını yaptıktan sonra, o bardağın görmek istediğiniz özelliklerin analizlerini de yapabiliyorsunuz. Düşme ve kırılma analizi gibi ya da metalinin sıcağa dayanma analizi gibi… Ve bu da ürün ortaya çıktığı zaman yani gerçeğe dönüştüğü zaman hayalinizdeki ürün ile gerçek arasındaki farkı minimize etmenizi gerçekleştirmenizi sağlıyor.

Tabii ki bu sadece üç boyutlu tasarım anlamında değil. Üretim yapan şirketlere baktığımızda, özellikle taslak bir çalışmayla başlıyorlar ve bu taslak çalışmanın arkasından üç boyutlu detaylı çizimler ortaya çıkıyor. Tüm bunları yaparken de gerçek hayatta bu ürünlerin simülasyonları, analizleri nasıl yapılacak konusu gündeme geliyor. Tabii ki bu üç boyutlu şekilde oluşan data'nın bir platformda yönetilmesi gerekiyor. SolidWorks, bununla ilgili çözümler de sunuyor. Son olarak da bu ürünün pazarlanması için görsel alınması gerekiyor. Bunu da uçtan uca tasarlamış oluyor. Dolayısıyla, daha ürün, fikir aşamasındayken, siz bunu görsel olarak yani prototipi ortaya çıkmadan elinizde bulundurabiliyorsunuz, birçok analizi yapmış oluyorsunuz. Buna üretim tarafında bir inovasyon platformu diyebiliriz.







Dassault Systemes'in globalde kaç çalışanı var?



Dassault Systemes’in, bünyesinde 14.000’in üzerinde bir çalışanı var. Ancak SolidWorks’e dair bir rakam veremiyoruz; ancak SolidWorks’ün, Dassault Systemes’in önemli bir parçası olduğunu unutmayalım.



5 bini aşkın katılımcının olduğu Solidworks World 2018 etkinliğine gelelim. Bu etkinlikte öne çıkan, dikkat çeken şey neydi? Neler gördük burada?

Burada tabii ki öne çıkan konu başlıklarından bir tanesi yeni nesil ürünlerimiz. Product Design, Xdesign ve 3D Marketplace gibi öne çıkan ürünlerimiz var. Tabii ki gelecek cloud (bulut) noktasında bir pazarın talebi var; ama aynı zamanda desktop platformları tarafından da talep, yoğun bir şekilde artmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz de her iki alana yatırım yaparak, özellikle desktop ürünlerimizde, teknik açıdan yeni fonksiyonel özellikler kazandığını görüyoruz. İki tarafa da yatırım yaparak iki gruptaki müşterileri de mutlu etmeye çalışıyoruz. Desktop'ta kalmak isteyen orada kalıyor, cloud tarafındaki ürünlerimizi denemek isteyenlere de cloud ürünlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bu Marketplace çok yeni ve çok keyifli bir konu. Burada gitmek istediğimiz asıl konu Amazon’un üretim versiyonuna dönüşmek. Biz Amazon’un üretim sektörü olmayı hedefliyoruz. Tüm ürün geliştiren ve ürünü satmak isteyen kişilerle, alıcıları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bu fikir daha çok yeni. Marketplace’te, yine bu fikirle ilgili bir servis mevcut. Marketplace, bir ürünü üç boyutlu olarak tasarlama ve yine üç boyutlu olarak yazıcıdan çıkartma gibi hizmetler sunuyor. Ayrıca, orada, üç boyutlu yazıcı servisi sunan firmaları da araştırabiliyor, fiyatlarına bakabiliyor, parçanızın özelliklerini de gönderebiliyorsunuz. Ve tedarikçi firma size ürününüzü üç boyutlu haliyle teslim ediyor.







Xdesign tam olarak ne ifade ediyor?



Xdesign ürününe baktığımızda; her cihazdan, her platformdan, aklınıza gelen ürünün kabaca tasarımını yapmanızı sağlayan araç olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu cloud tabanlı olarak düşünebilirsiniz. Xdesign yoluyla kabaca tasarladığınız bir şeyi, daha sonralarda daha teknik detaylı bir hale getirmek istediğinizde ürününüzü, ürün gruplarına atarak işinize devam edebiliyorsunuz.



Türkiye’deki durumunuz nasıl peki? Büyümeniz nasıl?

Türkiye üretim sektöründe oldukça iyi giden bir ülke. Biz de bunun yansımalarını görüyoruz. Özellikle son 3-4 yıldır büyümelerimiz oldukça iyi. Makine endüstrisi, kalıp endüstrisi, otomotiv yan-sanayi gibi birçok üretim yapan, ürün geliştiren firmalara talep git gide artıyor. Aslında birkaç sebebi var. Bir tanesi yeni ürünler, yeni versiyonlar çıkarıyor olmamız. Diğer ikinci sebep ise üretimde kullanılacak üretim portföyünü geliştiriyor olmamız. Şirketlerin ürünlerini 3D yazıcıdan çıkartması gerekiyor. Biz de tam bu anda devreye giriyor ve üretim portföyünü genişletiyoruz. Tabii ki bu uzun vadeli bir iş ortaklığı ve bir inovasyon platformu. Kaliteli bayiler sunarak işlerimizi git gide genişletiyoruz.



Türkiye’deki ekipte kaç kişi çalışıyor?



Türkiye’de yaklaşık 25 kişiyiz. İstanbul merkezli. Trump Towers’dayız.

Eğitime gelecek olursak?



Baktığımız zaman gençlerin teknolojiye, özellikle programlamaya ilgisi çok yüksek. Ülkemizde de maker atölyeleleri üretilmeye devam ediyor. Biz de maker atölyelerine, yazılımlarımız ve programlarımızla destek olmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda Amerika’da First Robotics Competition organizasyonları çok iyi gidiyor. Türkiye’de ilk defa bu yıl bir etkinlik yapılacak. O organizasyonda gençlerin robot tasarım aşkını görüyoruz. Onlarla bunu paylaşıyoruz. Takımlara, sponsorluk yapmaya çalışıyoruz. Üç yıllık birlikteliğimiz var onlarla da. Dolayısıyla çok ilginç fikirlerin çıktığı yerler. Ben geçenlerde bir yarışmada, gençlerin teknolojiye olan heyecanını, birlikteliğini gördükten sonra gözlerimi iyice geleceğe çevirdim. O yüzden bunu herkesin görmesini diliyorum. Ayrıca bu takımlara katılmak için bir altyapıya da gerek yok. 9-12 Mart tarihleri arasında sizleri de davet edelim. Özellikle son iki günü çok kritik ve keyifli maçlara sahip oluyor. Katılım ücretsiz ve Ülker Sports Arena’da. Aileler çocuklarıyla gelip o alanı gezebilirler, lise öğrencileriyle bilgi alışverişinde bulunabilirler.

Dassault Systèmes, Solidworks World 2018 etkinliğinde dünyaya katkı imalatı için tasarıma hazır olduğuna ve sadece geleneksel 3D baskı teknolojilerine değil, piyasadaki daha yeni, potansiyel olarak daha işlevsel süreçlerin bazılarına başlamaya hazır olduğunu gösterdi.

Örneğin HP'nin tam renkli 3B yazıcılarının kullanıma sunulması kapsamında gelecekteki SOLIDWORKS sürümleri kullanıcıların HP'nin Multi Jet Fusion teknolojisi için özel olarak tasarım yapmalarını sağlayacak. Bu, mürekkep püskürtmeli sistemlerle yapılan tam renkli parçaların yaratılmasıyla aynı olmayacak. Bunun yerine üç boyutlu bir piksel ölçeğinde farklı mürekkepler basma yeteneği sağlanacak.