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    Solcu siyasetçinin Marx hatasını ülkücü vekil düzeltti

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 15:08 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 15:34

    Eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Karl Marx'ın olduğunu belirttiği bir sözü sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li vekil Atila Kaya o sözün Marx'a değil Alman felsefeci Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Çapan'dan Kaya'ya teşekkür ederek hatasını düzeltti.

    Solcu kimliği ile tanınan Esenyurt'ın eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, kişisel Twitter hesabından, "Marx'ın güzel bir sözü var; 'Bir kulübede saraydakinden farklı düşünülür.' Zafere giden 30 Ağustos'ta da iki farklı düşünce vardı" sözünü paylaştı.

    Solcu siyasetçinin Marx hatasını ülkücü vekil düzeltti

    Ancak eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li Atila Kaya, sözün Marx'a ait olmadığını, Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Kaya, Feurbach'ın sözünü Marksizm'in öncülerinden Friedrich Engels'in aktardığı kitabı da hatırlattı.

    Çapan da Kaya'nın Marksizmin temel eserlerine atıf yapan düzeltmesini onaylayarak: "MHP vekili Sn. Atila Kaya'ya düzeltme için teşekkürler; bu zincirdeki söz Marx'ın değil, Feuerbach'ın" yazdı.

    Solcu siyasetçinin Marx hatasını ülkücü vekil düzeltti
    Solcu siyasetçinin Marx hatasını ülkücü vekil düzeltti


     

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    Etiketler: gürbüz çapan , atilla kaya , mhp , karl marx
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