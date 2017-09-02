Solcu siyasetçinin Marx hatasını ülkücü vekil düzeltti

Solcu kimliği ile tanınan Esenyurt'ın eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, kişisel Twitter hesabından, "Marx'ın güzel bir sözü var; 'Bir kulübede saraydakinden farklı düşünülür.' Zafere giden 30 Ağustos'ta da iki farklı düşünce vardı" sözünü paylaştı.

Ancak eski Ülkü Ocakları Başkanı, MHP’li Atila Kaya, sözün Marx'a ait olmadığını, Feuerbach'ın olduğunu yazdı. Kaya, Feurbach'ın sözünü Marksizm'in öncülerinden Friedrich Engels'in aktardığı kitabı da hatırlattı.

Çapan da Kaya'nın Marksizmin temel eserlerine atıf yapan düzeltmesini onaylayarak: "MHP vekili Sn. Atila Kaya'ya düzeltme için teşekkürler; bu zincirdeki söz Marx'ın değil, Feuerbach'ın" yazdı.











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