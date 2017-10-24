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    Solcu Çipras ‘Amerikancı’ oldu

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    24.10.2017 - 15:15 | Son Güncelleme:

    YUNANİSTAN’ın 43 yaşındaki solcu Başbakanı Aleksis Çipras, geçen haftaki Washington ziyaretinde hem sıkı bir ABD , hem de sıkı bir Donald Trump destekçisi olarak ortaya çıktı.

    Siyasete atıldığı yıllarda Yunan solunun “Foniades ton laon Amerikani” yani “Amerikalılar halkların katilidir” sloganı ile gösterilere katılan Aleksis Çipras’ın bu ‘U dönüşü’, hem Yunan solu hem de muhalefet partilerinde şaşkınlık yarattı

    Çipras, Washington’da önce ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki görüşünün değiştiğini söyledi. ABD’deki başkanlık seçimi öncesi Trump için “Umarım başımıza bu kötülük gelmez” diyen Çipras, Beyaz Saray’dan çıkarken, “Başkan ile görüşmemde konulara yaklaşımının ve siyasete bakışının bazen şeytanca görünse de neticede hayırlı bir iş olduğunu tespit ettim” ifadelerini kullandı.

    Solcu Çipras ‘Amerikancı’ oldu

    ÇİPRAS’A F-16 TEPKİSİ

    Solcu Çipras, ABD-Yunanistan ilişkilerinin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana en iyi düzeyde olduğunu vurguladı. Çipras, Girit adasındaki Sudas deniz üssünde ABD’ye her türlü kolaylığı tanıdı ve 2.4 milyar dolar karşılığında 123 adet Yunan F-16 savaş uçağının ABD’de modernize edilmesi için Başkan Trump ile el sıkıştı.

    Ekonomik krizi 8 yıldır aşamayan Yunanistan’da, F-16’ların modernizasyonu için 2.4 milyar dolar harcanacak olması tepkilere yol açtı. Yunan Hükümeti, kulislerde bu kararını “Türkiye F-35 tipi yeni savaş uçakları alacak. Bizim böyle bir gücümüz yok. Ege’deki askeri güç dengesini koruyabilmek için F-16’ları modernize edeceğiz” diyerek savundu.

    Solcu Çipras ‘Amerikancı’ oldu

    ESKİDEN NE DİYORDU?

    Oysa Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA), muhalefetteyken 2012 seçimleri için hazırladığı programda, “Sudas üssü kapatılacak. Ne Yunanistan’ı NATO’da, ne de NATO’yu Yunanistan’da istiyoruz” diyordu. SYRIZA iktidara gelmeden önce silahlanma programları için de “Bir F-16 savaş uçağına harcanan para ile yeni okullar yeni hastaneler inşa edebiliriz”ifadelerini kullanıyordu.

    ‘YUNANİSTAN’I TEMSİL ETTİ’

    Yunan solu da, muhalefet partileri de Çipras’daki bu değişikliği eleştirince, Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos “Başbakan ABD’de Yunanistan’ı ve Yunan Hükümetini temsil etti. Şahsi, siyasi görüşlerini veya solun geçmişte ABD’nin politikalarına karşı tutumunu temsil etmedi” dedi.

    Solcu Çipras ‘Amerikancı’ oldu

    HEP TÜRKİYE’DEN YAKINDI

    Yunan Başbakanı gerek Trump, gerekse ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmelerinde Türkiye’yi şikayet etti. Trump ile görüşmesinden sonra “Karşılaştığımız tüm güçlüklere ve sık tekrarlanan tahriklere rağmen Türkiye ile diyaloğu sürdürüyoruz. Türkiye’nin Ege’deki tehlikeli ve ihlalci hava-deniz faaliyetleri sona ermelidir. Türkiye bu faaliyetleri ile istikrarsız bir bölgede iki NATO müttefiki arasındaki ilişkileri hemen her gün torpilliyor” dedi.

    Çipras, ABD Başkan Yardımcısı Pence’ye ise Türk savaş uçaklarının 2013’ten bu yana Ege’de gerçekleştirdiği ve Yunanistan’ın “ihlal” saydığı uçuşlarını içeren 2 sayfalık bir “Türkiye Dosyası” verdi.

    Solcu Çipras ‘Amerikancı’ oldu

    MEĞER SPOR YAPIYORMUŞ

    Çipras’ın ABD ziyaretinde, Yunanistan’da pek de bilinmeyen bir yönü ortaya çıktı.

    Solcu Çipras ‘Amerikancı’ oldu

    Yunan Başbakanı’nın Washington’daki Lincoln Anıtı çevresinde spor yaparken çekilen fotoğrafları, “Kendisini Atina’da spor yaparken hiç görmemiştik” yorumları ile Yunan basınında yer aldı.

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