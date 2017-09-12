Solberg ikinci kez başbakan olacak

ERNA Solberg, ekonomisi petrol gelirlerine bağlı ülkenin kendisine ‘dört yıl daha yönetme yetkisi verdiğini’ söyledi. Muhafazakarların, göçmen karşıtı Kalkınma Partisi ve diğer iki merkez sağ partiyle kurduğu koalisyon, parlamentodaki 169 sandalyeden 89’unu almış gözüküyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi ise parlamentodaki en büyük tek parti olma özelliğini korudu. 1920’lerden beri ülkenin en büyük siyasi partisi olan İşçi Partisi’nin parlamentoda 80 sandalye alması bekleniyor.

Koalisyonun diğer iki küçük ortağını ise Liberaller ve Hıristiyan Demokratlar oluşturuyor.

Solberg, başkent Oslo’daki bir grup destekçisine yaptığı açıklamada, “Açık bir zafer gibi görünüyor” dedi ve ekledi: “Çözümümüz işe yaradı; daha fazla iş ürettik.”