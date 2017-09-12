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    Hürriyet >Dünya>Solberg ikinci kez başbakan olacak

    Solberg ikinci kez başbakan olacak

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 10:31 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:31

    Norveç’in iktidardaki muhafazakar Başbakanı Erna Solberg, ülkedeki genel seçimleri ikinci kez kazandığını ilan etti. Yönetim tarzı olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ile karşılaştırılan Erna Solberg için bu tarihi bir zafer olacak, çünkü ülkede 1985’ten beri Muhafazakarların başını çektiği bir hükümet ikinci kez seçilemedi.

    ERNA Solberg, ekonomisi petrol gelirlerine bağlı ülkenin kendisine ‘dört yıl daha yönetme yetkisi verdiğini’ söyledi. Muhafazakarların, göçmen karşıtı Kalkınma Partisi ve diğer iki merkez sağ partiyle kurduğu koalisyon, parlamentodaki 169 sandalyeden 89’unu almış gözüküyor. 

    Muhalefetteki İşçi Partisi ise parlamentodaki en büyük tek parti olma özelliğini korudu. 1920’lerden beri ülkenin en büyük siyasi partisi olan İşçi Partisi’nin parlamentoda 80 sandalye alması bekleniyor.
    Koalisyonun diğer iki küçük ortağını ise Liberaller ve Hıristiyan Demokratlar oluşturuyor.
    Solberg, başkent Oslo’daki bir grup destekçisine yaptığı açıklamada, “Açık bir zafer gibi görünüyor” dedi ve ekledi: “Çözümümüz işe yaradı; daha fazla iş ürettik.”

    Etiketler: Erna Solberg , Norveç , seçim
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