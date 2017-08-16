Trump sol aktivistleri beyaz ırkçılarla bir tuttu... Skandal sözler!

New York’taki Trump Towers’taki basın toplantısı sırasında Trump ile Amerikalı gazeteciler arasında tansiyon yükseldi. Kürsünün arkasında Trump’ın yanıtlarını dinleyen özel kalem müdürü John Kelly’nin sıkıntısı kameralara yansıdı.

Trump, Amerikan İç Savaşı’nda köleliğin devamından yana olan Konfederasyon Ordusu’nun komutanı General Robert Edward Lee’nin heykelinin kaldırılmasına karşı çıkan insanların hepsinin ırkçı olmadığını savundu.

Heykellerin kaldırılmasından yana olmadığını belirten Trump, ‘Sıra Thomas Jefferson heykeline mi gelecek?’ diye sorarken Charlottesville’da yaşanan şiddet konusunda aşırı sağcılarla sol aktivistlerin eşit şekilde kabahatli olduğunu ileri sürdü.

Gazetecilerin Trump’ı sıkıştırdığı anlar sosyal medyada ve Amerikan televizyonlarında defalarca paylaşıldı. Trump çokça eleştirilen konuşmasında ABD eski Başkanlarının da kölelerinin olduğunu 'ilginç bir şekilde' hatırlattı.

- Nazileri kınamak için neden o kadar uzun zaman beklediniz?

- Uzun zaman beklemedim.

- İki gün beklediniz…

- Ben pek çok politikacı gibi gerçekleri öğrenmeden hızlı bir açıklama yapmak istemedim. İşin doğrusunu öğrenmek için biraz beklemek gerekiyor.

- Size göre Charlottesville’deki bir terör saldırısı mıydı?

- Olayın yaşandığı Cuma günü ne dediğimi hatırlayın. Bu fena nefret, şiddet ve bağnazlık gösterisini en şiddetli şekilde kınadığımızı söyledim. Bunun Amerika’da yeri yoktur.

- Ama ‘bütün taraflar’ dediniz...

- Af edersiniz ama ben bir açıklama yaptığımda doğruları söylemek isterim. Ben açıklamayı yaparken olayın pek çok boyutu daha yaşanmamıştı. Doğrusu medya sahte olmasaydı, dürüst olsaydı benim söylediklerimin ne kadar iyi şeyler olduğunu söylerdi.

- Neden Naziler bu açıklamaları beğeniyor?

- Beğenmiyorlar, beğenmiyorlar.

- Naziler oradaydı. Ku Klux Klan lideri David Duke oradaydı.

- David Duke’un orada olduğundan haberim yoktu. Ben tüm detaylara hakim olmadan açıklama yapmayı tercih etmiyorum. Açıkçası henüz kimse olayın tüm gerçekliğini bilmiyor.

- Sizce bu bir terör saldırısı mıydı?

- O arabayı kullanan kişinin hem kendisi, hem ailesi, hem de ülke için utanç kaynağı olduğunu düşünüyorum. Siz buna terörizm diyebilirsiniz. Cinayet diyebilirsiniz. İstediğinizi diyebilirsiniz. Ben de buna en hızlı şekilde mahkeme kararına varma çabası derim. Çünkü soru şu; bu bir cinayet miydi, terör müydü? Bunlar hep yasal anlambilime giriyor. Arabanın şoförü katildir. Yaptığı korkunç ve mazareti olmayan bir şey.

- Baş stratejistiniz Stephen Bannon hakkında ne hissediyorsunuz? Kendisi bu olaydan sonra eleştirilerin hedefi oldu.

- Stephen Bannon ile bu konu hakkında hiç konuşmadım.

- Kendisine hala güveniyor musunuz?

- Bakın...Bannon’u severim, arkadaşımdır. Bannon seçim kampanyama çok geç katıldı. İyi bir adamdır. Irkçı değildir, bunu söyleyebilirim. Basın kendisine hiç adil davranmıyor.

- Beyaz ırkçılarla o gün onları protesto eden alternatif solcuları bir mi tutuyorsunuz?

- Olayı çok yakından izledim, sizin izlediğinizden çok daha yakından. Bir tarafta kötü bir grup var, öbür taraftakiler de şiddet yanlısı. Kimse söylemek istemiyor ama ben söyleyeceğim. Öbür grup da izinsiz bir şekilde zorbalıkla geliyor.

- Alternatif sol olarak tanımladığınız gruplar sizce Naziler kadar kötü mü?

- Kusura bakmayın ama ben Neo-Nazileri kınadım. Pek çok farklı grubu kınadım. Ama o insanların hepsi neo-Nazi değildi. O insanların hepsi beyaz ırkçılar da değildi. O insanlar Robert E. Lee’nin heykelinin indirilmesini protesto etmek için oradaydı. Bakın bu hafta Robert E. Lee, sonra Stonewall Jackson’ınkinin indirileceğini anlıyorum. Sonraki hafta da sıra Thomas Jefferson’a mı gelecek? Bu iş nerede bitecek?

- Sayın Başkan alternatif sol olarak tanımladığınız gruplar ile beyaz ırkçıları aynı ahlaki kategoriye mi koyuyorsunuz?

- Ben kimseyi ahlaki bir kategoriye koymuyorum. Bir yanda bir grup vardı, diğer tarafta öteki grup. Birbirlerine sopalarla saldırdılar. Bu çok korkunç ve yanlıştı. Seyretmesi de korkunçtu. Ancak olayın bir de öbür tarafı var. Onlara isterseniz sol deyin....diğer gruba saldırmaya geliyorlar. İstediğinizi söyleyin ama durum budur.

- İki tarafta da şiddet ve nefret olduğunu söylediniz.

- Evet iki tarafın da kabahati var. Bundan hiç şüphem yok. Sizin de aslında bundan şüpheniz yok. Doğru habercilik yapsaydınız bunu söylerdiniz.

"MUHALİF SİTEYE BASKI İDDİASI"

ABD basını ise ABD Adalet Bakanlığı'nın Los Angeles merkezli Dreamhost isimli internet sağlayacısına, Trump muhaliflerinin bulunduğu internet sitesinde 1.3 milyon IP'ye ulaşma yönünde talep gönderdiğini yazdı.

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