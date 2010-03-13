Sol açıklarla sağbeklerin savaşı!

Bu tip maçlarda her zaman iyi futbol beklentisi ile stada gidiyoruz. O yüzden de yaşadığımız hayal kırıklığı büyük oluyor. Bu haftanın ilk maçında Kamil Ocak’ta biz beklentilerimizin, para verip gelenler de paralarının karşılığını alamadılar.



Gaziantep taraftarının şovu maçtan daha seyredilmeye değerdi.



Maç her iki takımın sol açıkları ile yine her iki takımın sağ bekleri arasında geçti desek yalan olmaz. Oyunun sonucunu da gidişatını da bu mevkilerde oynayan oyuncular belirledi.



Gaziantep’te her zamanki gibi ayakta ve diri olan tek isim Olcan’dı. Olcan’a azıcık da Jorginho eşlik edince Gaziantep öne geçti.

Ancak Gaziantep’te bu maçta dikkatimi çeken bir şey vardı. Takımdaki bazı oyuncular gurup oluşturmuş, ısrarla topu en müsait olduğu anlarda bile Olcan’a atmıyorlardı. Umarım bu durum bir maçlık bir olaydır. Ve umarım Couceiro bu görüntüye müdahale eder. Bu söylediğim mübalağa değil. Basın tribünündeki bazı arkadaşlar Gaziantep’in önde olduğu anlarda, bazı oyuncuların Olcan’a pas atmak konusundaki isteksizliğini görünce “Bunlar beraberliğe para yatırmış galiba” yorumları yaptılar.

Bu yorumlar belki paranoyakça ama insanın aklına geliyor demek ki…

Trabzon attığı gole kadar 2 kez fileleri buldu. Ama hakem ofsayt gerekçesi ile vermedi. İki pozisyon bana ofsayt değil gibi geldi ama TV’den tekrarını izlemedim.



Hakem Cüneyt Çakır fena bir yönetim göstermemekle birlikte en az bir kez hatayı hata ile düzeltme yanlışına düştü. Golden 1 dakika önce Gaziantep atağında Beto düşürüldü. Gaziantep’in penaltısını vermeyen Çakır bu pozisyon Trabzon atağına dönüştüğünde, Gaziantepli oyuncuların yaptığı bir net faulü vermedi. Çünkü aklı vermediği penaltıda kalmıştı. Verilmeyen bu faülle kapılan top da gidip Gaziantep golünü getiren pozisyona dönüştü. Çakır bu pozisyon dışında iyi maç yönetti. Ki Gaziantep seyircisinin pek sevmediği bir hakemdir.

Bu sezon Trabzon’u ilk kez canlı izledim. Bu maçta gördüğüm Trabzon, Gaziantep’ten ne bir gömlek üstün, ne de bir gömlek alttaydı. Tek artıları bireysel yeteneği olan oyunculara sürekli top atarak bu yeteneklerin skoru değiştirmesini sağlamaya uğraşmaktı. Eğer Gaziantep’te bu mantıkla oynasa ve Olcan’a kendini yırttığı pozisyonlarda top atabilseydi, son dakika golü Trabzonspor’a puan için yetmezdi.

Couceiro sürekli boş koşu yapan ve top istemekten ses telleri zarar gören Olcan’ı dayanamayıp kenara alarak, Trabzon beklerinin ileri çıkması için müsait ortamı hazırladı.



Bence bu sezon Trabzon ve Gaziantep için bitmiştir. Artık önümüzdeki sezonlara baksınlar…