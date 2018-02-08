Şoke edici olay ile bakanlıktan açıklama geldi

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KONU İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Bugün bazı basın yayın organlarında Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi hakkında belirtilen ve yargıya intikal etmiş iddialar Bakanlığımıza ulaşır ulaşmaz, 15/09/2017 tarihinden itibaren ivedi olarak Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek gerekli araştırma-soruşturma başlatılmış olup, süreç devam etmektedir.

Söz konusu haberde yer alan tarafların, karşılıklı olarak birbirleri hakkında hukuk ve ceza davaları açtıkları ve bu davaların da halen devam ettiği, Bakanlığımızca yapılan soruşturma sonucuna göre gerekli idari işlemin gerçekleştirileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İŞTE O İDDİALAR



Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi (52) ile 2 yıla yakın süren bir birlikteliklerinin olduğunu öne süren Meltem Ö. (48), şiddet uyguladığı gerekçesi ile aldırdığı koruma kararı sonrası İçişleri Bakanlığı başmüfettişine verdiği ifadede şu iddialarda bulundu:

“Orhan Çiftçi ve beraberindeki 4 kişi beni Bursa’da ormanlık bir alana götürerek 2 saate yakın darp etti. Bu kişilerin elinden, Çiftçi’nin zorlamasıyla, ayaklarının altını öperek kurtuldum.”

İçişleri Bakanlığı’nın talimatı ile harekete geçen Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yürüttüğü inceleme dosyasına giren ifade, tutanak ve mahkeme kararlarına göre şöyle: Anne-babası hayatta olmayan Meltem Ö. Bursa’da tek başına yaşıyor. Ö., 30 yıla yakın bir süredir bir kamu kurumunda çalışıyor. 20 yıl önce başından bir evlilik geçen Ö.’nün evliliği bir yıl sürmüş.

Evli, üç çocuk sahibi olan Çiftçi, 2014’te Mudanya’da kaymakam olarak görev yaparken Meltem Ö. ile ilişki yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisi 2016 yılı ortalarına kadar sürdü. Bağcılar Kaymakamı olarak atanan Çiftçi, Ö.’ye, kendisinden ayrılmak istediğini söyledi. Ö., kabul etmedi.

BEN DE KENDİSİNE HAKARET ETTİM

Çiftçi, Ö’den uzaklaşmaya çalışırken ikili arasındaki tartışmaların dozu da arttı. Ö., kendisinin de Çiftçi’ye yönelik hakarete varan ifadeler kullandığını söylüyor. Bu durumun gerekçesini ifadesine ise şöyle anlattı: “Talep ettiği bir konudaki ısrarı beni kadın olarak ve kullanma biçimi olarak çok sarstı ve psikolojimi bozdu. Kadınlık gururumla oynamaması için onu uyardım. Daha önce de bir vali ile ilişkimin olduğunu ve o süreçte çok acı çektiğimi anlattım. Bağcılar’da kaymakam olarak görevine başlarken makamına gittim, kendisinden herhangi bir beklentimin olmadığını söyledim. Sadece ara dedim. Ancak hakarete uğradım. Ben de kendisine hakaret ettim. İntikam almak için günde sadece bir kere aramasını söyledim. Terk edilmiş olmak bende bir intikam duygusu oluşturdu.”

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Geçen yıl, 8 Mayıs’ta Çiftçi ve Ö. Bursa ile Mudanya arasında yer alan Bademli’de bir mağazanın önünde buluşmak için anlaştılar. Ancak Çiftçi, yalnız değildi. Çiftçinin arabasına eşlik eden bir araçtan inen bir kişi Meltem Ö.’ye saldırdı. Olay yerindeki kamera kayıtlarına Ö.’nün, bir kişi tarafından çenesinin altından yumrukla vurularak darp edildiği yansıdı. O sırada Çiftçi de otomobilden çıkarak arbedeyi izledi. Çiftçi ile birlikte gelen kişiler Ö.’yü de otomobile bindirerek Bademli-Bursa arasında bulunan Balat ormanlık alanına doğru yöneldi.

Meltem Ö.’nün zorla araca bindirilip ormana götürülmesine ilişkin görüntüler Bademli’deki bir AVM’nin güvenlik kameralarına yansıdı.

İKİ TARAF DA KORUMA KARARI ALDIRDI

Meltem Ö. başmüfettişe verdiği ifadesinde cep telefonuna el konulduğunu, yol boyunca darp edildiğini anlattı: “Ormana giderken ben arka koltuktaydım. Yanımda Orhan Çiftçi vardı. Yol boyunca beni darp etti. Ormanlık alanda beni arabaya kilitlediler. Arabaya her binen beni tehdit ediyor ve şiddet uyguluyordu. Kimi saçımı çekiyor, kimi bana vuruyordu.”

‘AYAKKABISININ ALTINI ÖPTÜRDÜ’

Ö., kendisini alıkoyan kişilerden kurtulmak için dakikalarca bağırdığını anlattı: “Ben direksiyonda, Orhan Çiftçi yanımda iken, ‘Telefonunu bir şartla veririm’ dedi ve ayakkabılarını yüzüme doğru uzatarak ‘Öpeceksin’ dedi. Öpmek istemeyip sol tarafa doğru dönünce, bir ayağı ile yüzüme vurdu. Sonra iki ayakkabısının da altını öptüm. Ondan sonra ‘gidebilirsin’ dedi.”

TANIK, DUYDUĞU SESLERİ ANLATTI

Ö., kurtulduktan sonra direkt evine gitti. 9 Mayıs sabahı devlet hastanesine giderek darp raporu aldı. Aynı gün Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne giderek ifade verdi. Gasp Büro Amirliği ekipleri yanlarına Ö.’yü de alarak olayın geçtiği bölgelerde inceleme yaptı. Ormanlık alanda taş ustası olarak çalışan olayın tanığı Ç.A. da ifadesinde şunları anlattı: “Şantiyede oturduğum sırada bir kadının bağırma seslerini duydum. Fakat ben kapıyı açıp dışarıya bakmadım. Duyduğum kadarı ile kadın şahıs ‘Yalvarırım beni bırakın. Telefonumu verin’ diye bağırıyordu. Arabaya vurma, yumruklama sesleri geliyordu.



Vali Çiftçi'nin başvurusu ile mahkeme, Meltem Ö.'ye karşı 6 ay süreli koruma kararı verdi.





Ö. hakkındaki koruma kararı ise 15 Kasım’da 6 ay süre ile bir kez daha uzatıldı. Ancak bu karara hem Çiftçi hem Erdal A. itiraz etti. İtiraz sonrası Mudanya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 28 Kasım’da uzatma kararını kaldırdı. Bu arada, Kırklareli Valisi Çiftçi ve Erdal A.’nın başvurusu ile Kırklareli 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 29 Eylül’de, Ö.’ye karşı koruma kararı verdi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yürüttüğü inceleme tamamlandı. Hazırlanan rapor İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Raporda, Vali Çiftçi hakkında soruşturmaya izin verilmesi yönünde görüş belirtildi.

Vali Çiftçi ise Hürriyet’in söz konusu iddialara ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.





Meltem Ö.'nün, koruma kararı aldıktan sonra İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile de görüştüğü öğrenildi. Geçen 23 Haziran'da önce İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce ile görüşen Meltem Ö., aynı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü.