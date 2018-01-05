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    Şoke eden iddia! "ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istiyor"

    BBC Türkçe
    05.01.2018 - 07:59 | Son Güncelleme:

    ABD'li gazeteci Michael Wolff'un yazdığı 'Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden' adlı kitap Salı günü piyasaya çıkacak. Trump'ın kendisi ve yakın çevresiyle yapılan 200 röportaja dayanarak yazılan kitapta çok sayıda önemli iddia yer alıyor. Kitapta, Ivanka Trump'ın gelecekte ilk kadın başkan olmak için hevesli olduğu iddia edildi.

    Trump'ın avukatları Başkan'ı kızdıran kitabın yayımlanmasını engellemek için harekete geçti. Yazar ve yayınevine çekilen ihtar mektubunda, kitabın içeriğinde Trump ile ilgili 'çok sayıda yalan ve dayanaksız ifadelerin bulunduğu' iddia ediliyor. Kitabın yayımımın durdurulmaması halinde yayıncı ve yazara hakaret davası açılacağı uyarısı yapılıyor. 

     Trump'ın en çok kızdığı iddia ise eski danışmanı Steve Bannon'a ait. Başkanın Beyaz Saray'daki en yakın danışmanı olup daha sonra işine son verilen Steve Bannon, Trump'ın oğlu ile Ruslar arasında gerçekleşen bir görüşmeyi 'haince' olarak tanımlıyor.

    Avukat Charles J Harder, bazı bölümleri New York Dergisi'nde yayımlanan kitabın tamamının kendilerine de gönderilmesini isterken, "Kitapta Trump'a zarar veren çoğu ifadenin kaynağının olmadığı anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

    Harder, piyasaya çıkması halinde kitap hakkında "Başkan'ın onurunun zedelenmesi" de dahil birçok suçlamayla dava açılabileceği uyarısı da yaptı.

    'HOLLYWOOD'UN GÖZDE AVUKATI'

    Washington Post gazetesinin yayımladığı ihtar mektubunu yollayan avukat Charles J Harder, Hollywood'un da gözde avukatlarından biri.

    En son web sitesi Gawker'ın kapanmasına giden süreçte eski Amerikan güreşçisi Hulk Hogan'ı temsil etmiş ve davayı kazanmıştı.

    Hakkında sayısız taciz suçlaması yapılan Hollywood prodüktörü Harvey Weinstein'ı da kısa bir süreliğine temsil etmişti.

    Kitap'ta yer alan iddialardan bazıları:

    - Tony Blair, Trump'a 'İngiliz istihbaratı sizi izliyor olabilir' uyarısı yaptı.

    - Eski başdanışman Steve Bannon, Ruslarla yapılan görüşme için 'haince' dedi.

    - 'Trump, yemin töreninde sinirliydi'.

    - Trump Beyaz Saray'ı 'korkutucu' buldu.

    - 'Ivanka Trump başkan heveslisi.' Kocasına "İlk kadın başkan ben olacağım" dedi.

    - Trump'ın hayranlık duyduğu Murdoch, Trump'a 'salak' dedi.

    - Michael Flynn, Rusya ile bağların sorun yaratacağını biliyordu.

    - First Lady Melania Trump seçim gecesi üzüntüden ağladı

    Etiketler: abd , haberler , son dakika , Son dakika
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