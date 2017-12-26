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    Şoke eden görüntü! Rus gemisi İngiltere sularında...

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 07:26 | Son Güncelleme:

    İngiltere, kısa süre içinde çok sayıda Rus gemisinin İngiliz kara sularına girerek ya da çok yaklaşarak geçerek tacizde bulunduğunu duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "Sularımızı savunmak konusunda tereddüt etmeyeceğim ve saldırganlığın herhangi bir şekline tahamül göstermeyeceğim" açıklamasında bulundu. Dün Admiral Gorshkov isimli Rus gemisiyle İngiliz gemisinin karşı karşıya geldiğini gösteren kareler ise endişe uyandırdı.

    İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, "İngiltere, halkımızı, ulusal çıkarlarımızı ve ülkemizi savunma konusuna gelince asla baskı altına alınamaz" ifadesini kullandı. 

    İngiliz denizcilik kaynakları, bölgeye gelen Rus gemilerinin Rusya'nın NATO ile yaşadığı gerilim döneminde saldırgan bir tutum sergilediğini ve provakatif olduğunu savunuyor. 

    İngiliz sularında bulunan Admiral Gorshkov isimli gemiye HMS St Albans isimli geminin eşlik etmesi ve iki geminin oldukça yakın olması endişelere yol açtı. 

    Etiketler: haberler , RUSYA
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