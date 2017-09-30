Hürriyet>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>'Hayır, siz o değilsiniz!'

'Hayır, siz o değilsiniz!'

Yıllardır “Çocuklar Duymasın”ın Emine’si olarak ekranda ama sokakta görenler onun “Emine” olduğuna ihtimal vermiyor! Çoğu sanatçının egosuna balta vuracak bu durum, Melek Şahin’inse hoşuna gidiyor: “Tanınmıyor olmak beni hiç rahatsız etmiyor.”

Hürriyet Haber
30.09.2017 - 15:21

◊ Yıllar önce “Çocuklar Duymasın”ın Emine’si olarak hayatımıza girdiniz ama onca zaman geçti hâlâ hakkınızda çok bilgi sahibi değiliz. Öncelikle biraz set dışındaki Melek Şahin’den bahseder misiniz?
- Bodrum’da doğdum ama aynı zamanda İzmirliyim. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdikten sonra okuldan arkadaşım olan sevgili Necmi Yapıcı’yla evlendim. 4 yıl sonra boşandık. 1996’dan beri de İstanbul’dayım. İstanbul’daki ilk oyunumu Hakan Altıner’in kurduğu Talimhane Sahnesi’nde oynadım. Nurseli İdiz, Erhan Yazıcıoğlu ve Nilgün Belgün ile birlikte rol aldığımız “Cahide” adlı oyundu. Ben yine bir hizmetçi karakterini canlandırıyordum. Televizyondaki maceram da “Reyting Hamdi” adlı diziyle başladı. Bu arada Necmi’yle Emre adında 2000 doğumlu, yönetmen olmak isteyen bir oğlumuz var. O da güzel sanatlar lisesi son sınıf öğrencisi.

◊ Gerçek hayatta insanlar sizi gördüğünde şaşırıyor mu?
- Evet, hem de çok şaşırıyorlar. İddiaya giriyorlar ben miyim değil miyim diye. Genelde tepkiler “Sima yabancı değil ama sizi nereden tanıyoruz?” ya da “Dizideki gibi değilsiniz” türünde oluyor. Benimle bile iddialaşıyorlar. “Hayır siz o değilsiniz. Nasıl olur, saçınızın rengi sarı! diyenler var. Gerçi bu yıl, Hayriye karakterini Emine’den iyice ayırmak için peruk takıyorum ve tanınmıyor olmak beni hiç rahatsız etmiyor. Hatta tam tersi bu benim için bir avantaj. Senelerdir çok sevilerek izlenen bir dizide önemli bir karakteri oynuyor, buna rağmen hayatımı rahatça sürdürüyor olmaktan mutluyum.

Hayır, siz o değilsiniz


BİROL GÜVEN SÜRPRİZ YAPTI, APAYRI BİR KARAKTER YAZDI

◊ Emine’yi nasıl buluyorsunuz? Karakterin kendine has mizahı sizinle gelişen bir özellik miydi?
- Emine’yi çok seviyorum, benim çocuğum gibi. Tabii ki bu karakter benimle kaç yıldır bir dolu yol kat etti. Çok güçlü ve sevilesi bir karakter haline geldi. Emine, çok içten, sempatik, yapmacıksız, hazırcevap, dürüst, tüm sorunların altından başarıyla kalkan, içinde kötülük olmayan ve herkesin kendi ailesindenmiş gibi yakın bulduğu bir kişilik... Aslında izleyenler bilir, Emine “Ayrılsak da Beraberiz” dizisinde var olmuştu ve Birol Güven bu karakteri “Çocuklar Duymasın”a taşıdı. Önceleri iki dizide birden olması seyirciyi iter mi acaba diye düşünmüştük ama iyi ki olmuş.

◊ Emine’nin kardeşi Oksijen Hayriye nasıl ortaya çıktı? Karakteri canlandırırken neler hissediyorsunuz?
- Sevgili Birol Güven’den biraz değişiklik istedim. Emine karakterine farklı tipler yaratmama imkan verecek bir şeyler yazmasını rica ettim. O daha da harika bir fikirle geldi, Emine’den apayrı bir karakter olan Hayriye’yi yarattı.

◊ Nasıl karşıladınız bu sürprizi?
- Yıllardır severek oynadığım dizide ikinci bir karakter oynama fikri tabii ki beni çok heyecanlandırdı. Sanki yeni oyuncularla yeni bir projeye başlamışım gibi hissettim. Çok mutluyum. Hayriye’yi de en az Emine kadar seviyorum.

Hayır, siz o değilsiniz
 

UĞUR TAKINTIM YOK

◊ Sizin için özel olan veya uğurlu olduğunu düşündüğünüz bir eşyanız var mı?
- Çok severek aldığım her şey, sevdiğim insanlardan gelen her hediye benim için çok çok özeldir. Onun dışında herhangi bir uğurlu eşyam yok. Çünkü uğur takıntım yok.

◊ “Çocuklar Duymasın” dışında bir proje var mı?
- Tiyatro görüşmelerim var. Zaten dizi temposu başka işlere çok fazla zaman ayırmamıza izin vermiyor. Ama tiyatro yapmak istiyorum.

Hayır, siz o değilsiniz
 

HAYATIMIN EN GÜZEL DÖNEMİNDEYİM

◊ Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?
- Hayatımın en güzel döneminde olduğumu düşünüyorum. Çünkü çocuğumun sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü gördüğüm için şükrediyorum. Emre, akıllı ve yüreği güzel bir evlat... Güzel sanatlar lisesinde son sınıfta sinema okuyor. Spor yapıyor, sağlıklı besleniyor, kısa filmler çekiyor. Hedefinde de iyi bir korku filmi yönetmeni olmak var. Bu da beni çok gururlandırıyor.


◊ Sizi tek mutlu eden şey çocuğunuz mu?
- Tabii ki hayır. Onun yanında ben de sevdiğim işi yapıyorum. Boş kalan zamanlarımda ise oğlumla zaman geçirmeye çalışıyorum. Yaz kış sahile inip yürüyüş yapmak benim için en büyük keyif... Ayrıca iki günlük tatil kaçamakları beni mutlu ediyor.

Hayır, siz o değilsiniz

Hayır, siz o değilsiniz
 

 

Son Güncelleme :
Etiketler: Çocuklar Duymasın , melek şahin , emine
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri