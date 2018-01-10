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    Sokakta ölmek üzereyken bulunmuştu

    Ali GÜNDOĞAN, DHA
    10.01.2018 - 17:45 | Son Güncelleme:

    Marmaris Belediye Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde 1.5 yıl önce iki aylık yavruyken Cüneyt Özkartal tarafından sahiplenilip, ’Kadife’ adlı verilen labrador retriever cinsi köpek, Almanya’da havalimanında güvenlik aramalarında kullanılıyor.

    LABRADOR retriever cinsi köpek, henüz iki aylıkken Marmaris’te sokakta ölmek üzereyken bulundu. Belediyenin Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen yavru köpeği, Almanya’dan tatil için Marmaris’e giden Cüneyt Özkartal sahiplendi. Özkartal, evine götürdüğü köpeğe ’Kadife’ adını verip, kimlik çıkardı. Almanya’ya dönerken yanına aldığı Kadife’nin çok hassas burnu olduğunu fark edip, onu bir köpek özel güvenlik eğitim merkezine götürdü. Burada eğitimler alan Kadife, yarışmalarda birinci oldu. Havalimanı yetkilileri başarılı buldukları Kadife’yi güvenlik aramalarında kullanmak üzere ücretli olarak işe başlattı.

    Sokakta ölmek üzereyken bulunmuştu

    İNSANLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYOR
    Cüneyt Özkartal, “Bana yoldaş olacak yavru köpek arıyordum ve Marmaris’te buldum. Büyüdükçe çok farklı yetenekleri olduğunu fark ettim. Almanya’da aldırdığım özel eğitimler ile başarısı ortaya çıktı. Şimdi Almanya’da havalimanında, bir memur gibi özel güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Ölmek üzere iken kurtarılmış ve şimdi insanların güvenliği için çalışıyor” dedi.

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