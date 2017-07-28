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    Sokakta idrar yapma kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    İHA
    28 Temmuz 2017 - 11:08Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 11:12

    Eskişehir'de sokakta idrar yapma meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, yakında evlenecek olan Barış A. (25), arkadaşları Mustafa Ç. (25) ve İsmail Pişmiş (27) ile bir yakınlarına düğün davetiyesi vermek için Erenköy Mahallesi Aydıntan Sokak'a geldi. Bu sırada Barış A., park halindeki bir kamyonun arkasına gidip idrarını yaptı. Evinin balkonundan bu durumu gören Cengiz A, (49) oğlu L.A. (16) ile birlikte sokağa inip Barış A., Mustafa Ç. ve İsmail Pişmiş'le "idrar yapma" meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
    Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Barış A., Mustafa Ç. ve İsmail Pişmiş bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan İsmail Pişmiş, kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer iki kişinin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan baba oğul Cengiz A. ve L.A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Etiketler: Eskişehir , Cinayet , idrar
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