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    Bonzaiden sonra şimdi de 'fakir kokaini' kabusu

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 09:39Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 09:46

    Türkiye’de bonzainin yerini kristal meth ile skunk adlı uyuşturucu maddeler almaya başladı. Zehir tacirlerinin hızla piyasaya sürdüğü bu sentetikler, bağışıklığı çökerterek ani ölümleri tetikliyor.

    Türkiye’de son birkaç yıldır gençleri zombiye çeviren bonzainin yerini yeni uyuşturucu maddeleri almaya başladı. Karar gazetesinde  yer alan habere göre, bonzaiyle gençlerin ölümüne sebep olan uyuşturucu tacirleri, son dönemde bonzaiden daha zararlı ve tehlikeli olan kristal meth (metamfetamin) ve skunk isimli maddeleri piyasaya sürüyor.

    Bonzai gibi sentetik içeriğe sahip olan kristal meth, uyarıcı ve halüsinasyon özelliğiyle ön plana çıkıyor. Birçok uyarıcı gibi kurbana 6-24 saat süren güçlü bir öfori (coşku) hissi veriyor. Bağımlılık yapan kristal meth, ani ölümlere neden oluyor. Dişleri çürüten kristal meth, kullanıcıların bağışıklık sistemini de hızla çökertiyor. Avrupa’da yaygın kullanılan kristal meth, düşük fiyatla satılması nedeniyle ‘fakirin kokaini’ olarak adlandırılıyor.

    Kristal meth genellikle zehir tacirlerinin Çekya’da kurdukları uyuşturucu laboratuvarlarında üretiliyor. Özellikle kristal meth alarmına geçen Almanya, bu konuda Çekya makamlarına baskı yapıyor.Türkiye’de en dikkat çeken kristal meth operasyonu Adana’da gerçekleşmişti. Adana polisi, geçen 15 Şubat’ta bir araçta tam 81 kilogram kristal meth ele geçirmişti.

    ESRARDAN 20 KAT DAHA TEHLİKELİ

    Uyuşturucu tacirlerinin kristal methle birlikte Türkiye’ye sokmaya başladığı skunk ise esrardan 20 kat daha tehlikeli bir madde. Skunk yani ‘kokarca’ bitkisi, ağır ve iğrenç kokusuyla biliniyor. Uyuşturucu satıcıları, skunkı ‘kimyevi değil, organik’ diyerek kurbanlarına pazarlıyor.

    Etiketler: kristal meth , uyuşturucu madde , bonzai , skunk , yoksulun kokaini
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