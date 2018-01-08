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    Sokakta akılalmaz olay! Silahla kovaladığı genç kız emlakçıya sığınınca...

    Nurettin ARKAN/DHA
    08.01.2018 - 09:03 | Son Güncelleme:

    ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 22 yaşındaki Murat K., kovaladığı kızın sığındığı iş yeri sahibi 55 yaşındaki Basri Akkuş'u tüfekle başından vurarak öldürdü. Ardından yalvarmalarına rağmen ateş açtığı genç kızı da başından yaralanan Murat K. ile beraberindeki kişi, yaya olarak kaçtı.

    Olay, dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Yalvaç Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencisi Rukiye S., henüz bilinmeyen nedenle kendisini kovalayan Murat K. ve O.G.K.'den kaçarak, eski Devlet Hastanesi karşısındaki sokakta bir emlakçıya sığındı. İş yeri sahibi Basri Akkuş'tan yardım isteyen Rukiye S.nin peşinden içeri giren Murat K., iddiaya göre kendisine engel olmaya çalışan Basri Akkuş'un başına pompalı tüfekle ateş etti. Akkuş, kanlar içerisinde yere yığılırken ardından Rukiye S.'nin başına doğru da ateş eden saldırgan, beraberindeki O.G.K. ile koşarak olay yerinden kaçtı. Murat K.'nin takip edilmemek amacıyla Basri Akkuş'un iş yeri önünde park halindeki aracının lastiğini de ateş ederek patlattı.

    İŞ YERİ SAHİBİ ÖLDÜ

    Olayın duyulmasının ardından iş yerine sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede Basri Akkuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Akkuş'un cenazesi Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu. İlk müdahalesi yapılan ve başının sol tarafından yaralandığı belirlenen Rukiye S. ise ambulansla SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü. Rukiye S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis şüphelilerden O.G.K.'yi Isparta kent merkezinde saat 21.00 sıralarında yakaladı. Kaçan şüphelilerden Murat K. de yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. 

     

    Etiketler: kadın cinayetleri , kadına şiddet
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