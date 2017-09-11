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    Sokakta dehÅŸet! 6 yerinden bÄ±Ã§aklayÄ±p boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

    Ahmet ACAR / DEMRE(Antalya), (DHA) Â
    11.09.2017 - 09:58 | Son GÃ¼ncelleme: 11.09.2017 - 10:06

    ANTALYAâ€™nÄ±n Demre Ä°lÃ§esiâ€™nde 44 yaÅŸÄ±ndaki Mesut Ã–zkan, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu GÃ¼rcistanlÄ± 51 yaÅŸÄ±ndaki Anna Safaryanâ€™Ä±, sokakta 6 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±ktan sonra boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. Ã–zkan, ilk ifadesinde, "400 lira borÃ§ verdim. ParamÄ± istedim, vermedi. TartÄ±ÅŸtÄ±k, ben de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m. BaÅŸka bir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum" dedi.

    Demreâ€™de boya iÅŸleri yapan Mesut Ã–zkan, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu GÃ¼rcistanlÄ± Anna Safaryanâ€™la dÃ¼n saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Mustafa MasatlÄ± Caddesi SabancÄ± Pastanesi Ã¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Mesut Ã–zkan Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Safaryanâ€™Ä± 6 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±. Ã–zkan, yere yÄ±ÄŸÄ±lan kadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± da keserek kaÃ§tÄ±. Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Safaryan, ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Demre Devlet Hastanesiâ€™nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

    Sokakta dehÅŸet 6 yerinden bÄ±Ã§aklayÄ±p boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼


    '400 LÄ°RAMI VERMEDÄ°, Ã–LDÃœRDÃœM'

    GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvuran polis, Mesut Ã–zkanâ€™Ä± BÃ¼yÃ¼kkum Mahallesi KÃ¶mÃ¼rlÃ¼k mevkisinde yakaladÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Ã–zkanâ€™Ä±n, 2.16 promil alkollÃ¼ olduÄŸu belirlendi. Mesut Ã–zkan polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, "Anna Safaryanâ€™la zaman zaman birlikte kalÄ±yorduk. 400 lira borÃ§ verdim. ParamÄ± istedim, vermedi. TartÄ±ÅŸtÄ±k, ben de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m. BaÅŸka bir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum" dedi.

    Etiketler: kadÄ±n cinayetleri , antalya , kadÄ±na ÅŸiddet , sokakta dehÅŸet , mesut Ã¶zkan
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