Sokakta dehÅŸet! 6 yerinden bÄ±Ã§aklayÄ±p boÄŸazÄ±nÄ± keserek Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Demreâ€™de boya iÅŸleri yapan Mesut Ã–zkan, bir sÃ¼redir birlikte olduÄŸu GÃ¼rcistanlÄ± Anna Safaryanâ€™la dÃ¼n saat 18.00 sÄ±ralarÄ±nda Mustafa MasatlÄ± Caddesi SabancÄ± Pastanesi Ã¶nÃ¼nde tartÄ±ÅŸtÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Mesut Ã–zkan Ã¼zerinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Safaryanâ€™Ä± 6 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±. Ã–zkan, yere yÄ±ÄŸÄ±lan kadÄ±nÄ±n boÄŸazÄ±nÄ± da keserek kaÃ§tÄ±. Ã‡evredekilerin haber vermesi Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi ve saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri sevk edildi. Ä°lk mÃ¼dahalesi yapÄ±lan Safaryan, ambulansla kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Demre Devlet Hastanesiâ€™nde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.







'400 LÄ°RAMI VERMEDÄ°, Ã–LDÃœRDÃœM'



GÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine baÅŸvuran polis, Mesut Ã–zkanâ€™Ä± BÃ¼yÃ¼kkum Mahallesi KÃ¶mÃ¼rlÃ¼k mevkisinde yakaladÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Ã–zkanâ€™Ä±n, 2.16 promil alkollÃ¼ olduÄŸu belirlendi. Mesut Ã–zkan polise verdiÄŸi ilk ifadesinde, "Anna Safaryanâ€™la zaman zaman birlikte kalÄ±yorduk. 400 lira borÃ§ verdim. ParamÄ± istedim, vermedi. TartÄ±ÅŸtÄ±k, ben de Ã¶ldÃ¼rdÃ¼m. BaÅŸka bir ÅŸey hatÄ±rlamÄ±yorum" dedi.



