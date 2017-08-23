Sokakta dans ettiği için gözaltına alındı

BBC'nin haberine göre; olay ülkenin batısındaki Cidde kentinde yaşandı. 14 yaşındaki gencin "kamusal alanda uygunsuz davranış sergilemek" suçlamasıyla sorgulandığı belirtildi.

Haberlerde adı belirtilmeyen gencin uyruğu ve resmi olarak savcılık tarafından suçlanıp suçlanmayacağı da bilinmiyor.

Haziran 2016'da yayınlanan 45 saniyelik klipte, gencin 1990'lı yılların popüler şarkısıyla dans ederken trafiği durdurduğu görülüyor.

Suudi Arabistan'da yazılı bir ceza kanunu bulunmadığı için yargıçların çocukların gözaltına alınmaları ya da cezalandırılmalarında geniş takdir yetkisi bulunuyor.

Klip sosyal medyayı da ikiye böldü. Bazıları genci savup 'kahraman' ilan ederken, bazıları da yoğun trafikte dans etmenin ahlâka aykırı olduğu görüşünde.