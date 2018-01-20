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    Sokaklar neden çocuksuz kaldı? İşte 10 neden

    Önder ÖNDEŞ
    20.01.2018 - 13:53 | Son Güncelleme:

    “Çocuğum neden dışarda oynamıyor?” Bu soruyu, çocukluğunun büyük kısmı sokakta arkadaşlarıyla ip atlayarak ya da bisiklet sürerek geçmiş anne-babalardan sıklıkla duyarız. Aslında bunun yanıtını miniklerden beklemek büyük haksızlık.

    Yarıyıl tatili başladı. Büyüklerin deyimiyle, eskiden tatillerde sokaklar çocuk sesleriyle dolup taşardı artık dışarda top oynayan, parkta ip atlayan ya da birlikte bisiklete binen çocukların sayısı azalıyor. Çocuklar, evlerin dışına adım atmaktan kaçınırken, her geçen gün ekranlara daha da bağımlı bir hale geliyor. Çocukların dışarda, doğal bir şekilde oyun oynaması için çalışmalar yürüten İngiltere merkezli The Wild Network, yeni neslin sokaklardan uzaklaşmasının 10 nedenini sıralıyor.

    1- YABANCI TEHLİKESİ
    Medya, elde herhangi bir istatistik olmamasına rağmen kaçırılma korkusunu besliyor. Çocukların bir önceki kuşağa göre dışarda gezme süreleri yüzde 10 azaldı.

    Sokaklar neden çocuksuz kaldı İşte 10 neden
    2- RİSKTEN SAKINMA KÜLTÜRÜ
    Aileler çocukların yanında kullandığı kelimelere dikkat etmeli. Evde sürekli alarm durumu, oyun oynamak gibi günlük sıradan aktivitelerin korkuyla çevrelenmesine neden olabilir.

    3- TEHLİKELİ CADDELER
    Birçok semt çocukların sokakta oynaması için güvenli değil. Çeteler, istismar ve uyuşturucu madde kullanımı bu tip yerlerde her an yaşanabilir. Sormamız gerek soru şu: “Çocuklarımız büyürken, onlar için daha güvenli yerler yaratmak için neler yapabiliriz? Onları özgür bırakırken, güvenli hissetmelerini nasıl sağlayabiliriz?” Toplulukların, orada yaşayan çocuklar için, hangi yolla olursa olsun, güvenliği sağlamaları gerekiyor.

    Sokaklar neden çocuksuz kaldı İşte 10 neden
    4- ARAÇ TEHLİKESİ
    Arabalar, ABD’de 1 ila 16 yaş arasındaki çocukların başlıca ölüm nedeni. Yani aileler bu konuda endişe etmekte haklı. Fakat bu tek başına üstesinden gelinebilecek bir şey değil. Araçların daha yavaş seyretmesi için yeni yasal düzenlemeler, yaya-dostu altyapılar, bisiklet yolları ile uygun bir hukuki uygulama sağlanmalı.

    5- ZAMANSIZ AİLELER
    Anne-babalar yoğun ve çocuklarını dışarı çıkaracak çok az zaman bulabiliyor. Yine de bunun bir öncelik haline gelmesi gerekiyor. Çocuklarımıza bu konuda destek olmazsak, onların doğal bir şekilde oyun oynamayı sevmelerini nasıl bekleyebiliriz.

    Sokaklar neden çocuksuz kaldı İşte 10 neden
    6- MÜFREDATTAKİ YERİ AZ
    Okullar bir ölçüde anne-babaların bu konuda bıraktığı boşluğu doldurabilirdi, ama müfedatlar üzücü şekilde dışarda yapılacak etkinlikler konusunda kıt. Okullar çocukların dışarı dünyaya ile temas kurmasına destek olmalı.

    7- YOK OLAN YEŞİL ALANLAR
    Yeşil alanlar için ayrılan kaynaklardaki azalma ve sayıları hızla artan binaları düşündüğümüzde; çocuklarımız için biraz böcek, çimen ve çiçekle donatılan küçük bir köşede oynamasına izin vermeliyiz.

    Sokaklar neden çocuksuz kaldı İşte 10 neden
    8- OYUN A.Ş.
    Çocukların oyunu bugün bir iş olarak görülüyor. Bu şekilde olmamalı. Doğal çevre bize gizem, yaratma isteği ve türlü oyun olanaklarını bedelsiz ve bolca sunar. Bu yüzden, çocuklarınızı kapalı oyun alanları, spor salonları veya kapalı yüzme havuzları yerine uzun bir doğa yürüyüşüne götürün. Bir kuruş harcamadan, kendinizi ödüllendirilmiş ve tazelenmiş hissedin.

    9- ÇOCUKLAR İÇİN REKLAMCILIK
    Sahip olunan materyalllerin bolluğu düşünüldüğünde, doğa sıkıcı görünebilir. Çocuklarınızın böyle düşünmesine izin vermeyin. Onların dışarıyla sürekli temas halinde olmasını sağlayın. Bu sayede doğanın hiçbir zaman eskimeyeceğini fakat oyuncaklarının zamanla modasının geçeçeğini görebilirler 

    Sokaklar neden çocuksuz kaldı İşte 10 neden
    10- EKRAN BAĞIMLILIĞININ YÜKSELİŞİ
    The Wild Network, ekranları çocuların dışarı çıkması için bir numaralı engel olarak görüyor. Ancak onların yakın bir zamanda gitmeye niyetleri de yok. Aileler ellerinden geldiğince, ekranlarla dışarısı arasında bir denge kurabilimeli. Ekranları kapatın ve sınırlamalar getirin. Dışarda vakit geçirmeleri için zaman yaratın. Bitkiler, güneş, yağmur ve harika canlılarla dolu, çevrimdışı bir dünya.

    Etiketler: tatil , Sömestr , OKUL
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