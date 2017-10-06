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    Sokak sanatçıları da ‘burka’ mağduru

    AA
    06.10.2017 - 11:08 | Son Güncelleme:

    Avusturya’da 1 Ekim’de yürürlüğe giren “burka yasağı”, başkent Viyana’nın önemli caddelerindeki sokak müzisyenlerini de olumsuz etkiledi.

    ÜLKENİN en eski alışveriş caddesi Mariahilfer’de at maskesi takarak sokak müziği icra eden üç Romanya vatandaşı, Viyana polisi tarafından ay başında yürürlüğe giren burka yasağı nedeniyle yüzlerini açmaları ve maske olmadan gösteri yapmaları konusunda uyarıldı. Yıllardır caddelerde gösteri yaparak ailelerini geçindirdiklerini, turistlerin ve vatandaşların bu kullandıkları maskelerden dolayı kendilerine ilgi gösterdiğini söyleyen müzisyenler, maskesiz gösteri yaptıklarında kazançlarının düştüğünü söyledi.

    Sokak sanatçıları da ‘burka’ mağduru

    DİRENENLER KARAKOLA GÖTÜRÜLÜYOR
    Topluma açık yerlerde yüzün tanınmayacak şekilde tekstil ya da maske, kask gibi unsurlarla örtülmesini yasaklayan kanun, ülkede yaşayan yerleşik yabancılar başta olmak üzere, Avusturya’ya gelecek turist, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi, OPEC, AGİT gibi kurumlarda çalışan bürokratları da kapsıyor.
    Burka yasağına uymayanlar 150 euro para cezasına çarptırılacak ve yüzünü açmamakta direnenler kimlik tespiti yapılmak üzere polis merkezlerine götürülebilecek.

    Etiketler: Avusturya , burka yasağı , sokak müzisyenleri , Viyana
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