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    Sokak ortasında vahşet... Mağdur yaşadıklarına dayanamayıp bayıldı

    Çağlar ÖZTÜRK (DHA)
    10.01.2018 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Adana'da evine gittiği sırada zorla otomobile bindirilip, götürüldüğü ıssız yerde Murat C.'nin tecavüzüne uğradığını iddia eden B.B. (46), sağlık kontrölü için getirildiği Adli Tıp biriminde fenalaşıp bayıldı. Kadın ambulansla hastaneye götürüldü.

    Merkez Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki kızı G.B.'yi hastaneye götüren B.B. ardından evinin yolunu tuttu. Bu sırada Murat C., B.B.'nin yolunu kesip zorla otomobiline bindirdi. İddiaya göre, kadına silah çeken Murat B., ıssız bir yere çektiği otomobilin içinde kadına tecavüz etti. Çığlık atarak yardım isteyen kadını ise kimse duymadı. B.B. daha sonra Murat C.'nin elinden kurtulup evine gitti.

    YAŞADIKLARINA DAYANAMADI

    Durumu ailesine bildiren kadın, polise gidip şikâyetçi oldu. Polis merkezinde ifadesi alınan kadın ve kızı, daha sonra sağlık raporu için Adli Tıp birimine getirildi. Burada doktor tarafından muayene edilen kadın, yaşadıklarına daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Olduğu yere yığılan kadın, polis otosuna bindirilemeyince ambulans çağırıldı. Sağlık ekibi, B.B.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeyi Adli Tıp birimi içerisine getirdi. Sedyeye yatırılan baygın kadın, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.

    Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Murat C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

    Etiketler: Adana , mağdur , bayıldı
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