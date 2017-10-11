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    Sokak ortasında tecavüz edip kanını içtiler!

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 17:17 | Son Güncelleme:

    Orta Afrika ülkelerinden Demokratik Kongo Cumhuriyeti, korkunç bir işkence haberiyle gündeme geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Kamuina Nsapu milisleri tarafından hükümetin güvenlik güçlerine karşı başlatılan ve hâlen devam eden ayaklanma korkunç işkence anlarına sahne oldu.

    Kamuina Nsapu milisleri, restoranda kendilerine 'yasaklı' olduğu belirtilen bir balığı servis eden kadına kan donduran işkence uyguladı.

    Luebo kentinin şehir merkezinde çırıl çıplak soyulan kadına önce hakaretler edildi, aşağılayıcı davranışlarda bulunuldu.

    Sokak ortasında tecavüz edip kanını içtilerKan donduran işkence bununla da sınırlı kalmadı.

    Toplum önünde çırılçıplak soyulan kadın yine herkesin içinde eşinin ikinci karısının çocuğu tarafından tecavüze uğradı.

    Sokak ortasında tecavüz edip kanını içtiler

    Bu sırada meydanda bulunan herkes, olayı izlerken, karşı çıkılmadığı görüldü.

    Kadının tecavüze uğradıktan sonra zincirlendiği ve işkence edilerek öldürüldüğü belirtilirken, olayı gerçekleştirenlerin daha sonra kadının kanını içtiği aktarıldı.

    Sokak ortasında tecavüz edip kanını içtiler

    Kamuina Nsapu milisleri için, kadınlarla cinsel ilişkiye girmek, balık ve et yemek, kendi içlerinde kavga etmek 'uygun' bulunmuyor ve onlar da bu kurallara uymaya gayret gösteriyor.

    Etiketler: Kongo , işkence , korku , haber
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