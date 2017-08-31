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    Sokak ortasında meydan dayağı attılar, herkes izledi

    İHA
    31.08.2017 - 10:02 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 10:16

    İstanbul Bahçelievler'de bir internet kafeyi dolandırdığı iddia edilen şahıs, iş yeri çalışanları tarafından tekme tokat dövüldü. Mahalleli tarafları ayırmak yerine izlemekle yetinirken, o anlar kameralara yansıdı.

    Olay dün saat 10.00 sıralarında Bahçelievler ilçesindeki bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Kumrulu Sokak üzerindeki internet kafeye gelerek kendini internet sağlayan bir şirketin görevlisi olarak tanıtan Turğay D., (28), web tasarımı, internet hızının yükselmesi ve ram artışı için internet kafe sahibi Murat Y.’den 4 bin 500 lira para, bilgisayar ve ram aldı. Birkaç kez karşılaştığı Turğay D.’den verdiği paranın karşılığı olan işleri talep eden Murat Y., istediklerini alamadı. Sürekli kaçan ve aldığı parayı geri vermediği ileri sürülen Turğay D., önceki gece internet kafe çalışanları tarafından yakalanarak bodrum katta darp edildi. Sabah kendi imkanıyla pencereden atlayıp kaçan Turğay D., iş yeri çalışanı Serhat Ö. tarafından sokak ortasında tekrar yakalandı.

    HERKES İZLEDİ

    İnternet kafe çalışanı Ö., sokak ortasında yakaladığı şahsa vatandaşların gözü önünde meydan dayağı attı. Olaya tanık olan sokak sakinleri kavgayı ayırmak yerine izlerken, bazı vatandaşların yoldan vurdumduymaz tavrı dikkat çekti.

    Sokak ortasında meydan dayağı attılar, herkes izledi

    Ağzı kan içinde kalan ve yedi dayakla gömleği parçalanan Turğay D., vatandaşlardan yardım istedi. Bu arada bir apartman sakininin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, dolandırıcı olduğu iddia edilen Turğay D. ve Serhat Ö.’yü ayırarak ekip otosuna bindirdi. Ekip aracına bindirilen şahıslar, önce hastaneye ardından da 75. Yıl Polis Merkezine götürüldü. Dayak yiyen Turğay D.’nin kaburgalarında ve dişinde kırık olduğu öğrenilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

    Olaya ilişkin her iki taraf ile ilgili soruşturma sürüyor.

    Etiketler: istanbul , bahçelievler , internet kafe , dayak
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