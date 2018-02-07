Sokak ortasında eşinin boğazını kesti

Leyla Karal, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından çiftin küçük kızı Melisa Karal (16) ve yakınları hemen hastaneye koştu. Melisa Karal annesinin ölüm haberini aldığında “Anne biz sensiz ne yaparız” diye bağırarak ağladı.

Anlaşmalı olarak boşanma davaları devam eden ve aynı evde yaşayan çiftin arası 10 gün önce bozuldu. İddiaya göre evlerine misafir olan Leyla Karal’ın kız kardeşine Ali Karal, evde tek kaldıklarında ilişki teklifinde bulundu. Bu teklifi kabul etmeyen baldızı, durumu ablasına anlattı. İlk önce yaşananlara inanmayan Leyla Karal, kardeşinin odasına kendi telefonunu koydu. İddiaya göre Ali Karal, o gün baldızının odasına girdi. Leyla Karal, olayın ardından odaya giderek ses kaydını eşine dinletti ve onu evden kovdu. Günlerdir çalıştığı işyerinde ve sokakta kalan Ali Karal, dün eşinin yolunu keserek cinayeti işledi.