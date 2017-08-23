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    Sokak ortasında dehşet saçtı

    İHA
    23 Ağustos 2017 - 21:45Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 21:46

    Adana’da bir kişi, sokak ortasında elinde bıçakla kendine zarar vererek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Polis ekipleri 2 saatlik uğraş sonucunda şahsı ikna edip elinden bıçağı aldı.

    Olay, Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi 2479 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle bir süredir sorunlar yaşayan ve bunalıma giren D.B. (29), ailesiyle tartıştıktan sonra eline aldığı ekmek bıçağıyla evinin içinde kendisine zarar vermeye başladı. Daha sonra yakınlarının polisi araması üzerine, mahalleye çıkan D.B. sokak ortasında kendisine zarar vermeye devam etti.

    VATANDAŞLARA SALDIRDI

    Öfkeli şahıs, mahallenin ortasından elinden bıçağı almak isteyen vatandaşlara saldırırken, kendisini ikna etmek isteyen polis ekiplerine de saldırdı. Olay yerine takviye olarak 8 polis ekibi sevk edildi. Polislerin 2 saat süren ikna çalışmasının sonunda elindeki bıçağı bırakan şahıs hastaneye kaldırıldı.
    Öte yandan, mahalle sakinlerinin polislerin arkasından elindeki bıçakla kendini kesmeye çalışan şahsı film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

    Etiketler: adana , saldırı , bıçak
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