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    Sokak ortasında dehşet! Küçük çocuk her şeyi gördü...

    DHA
    02.10.2017 - 19:36 | Son Güncelleme:

    Gaziantep'te 32 yaşındaki Özgür Meriç, sokakta eşi H.M.'yi 8 yaşındaki çocuklarının gözü önünde bıçakladı. Çevredeki iş yerlerinin kameralarına yansıyan görüntülerde, çocuk gözyaşlarına boğulurken cani koca yürüyerek kayıplara karıştı!

    Gaziantep'te koca şiddeti! Olay, akşam saatlerinde Zeytinli Mahallesi’nde meydana geldi. Özgür ve Hakkın Meriç çifti 8 yaşındaki oğulları ile birlikte yolda yürürken bilinmeyen tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Özgür Meriç, yanındaki bıçakla oğlunun ve çevredeki vatandaşların dehşet dolu bakışları arasında eşi H.M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Hakkın Meriç’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Babasının, annesini bıçaklamasına tanık olan çocuk gözyaşlarını tutamazken, yakınları tarafından eve götürüldü.

    Olayı gören bazı mahalle sakinleri ise, yaşananları cep telefonuyla kaydetti.

    Görüntülerde eşini bıçaklayan Özgür Meriç’in, elindeki bıçakla yerde yatan yaralı eşinin başında bir süre bekledikten sonra sakin adımlarla olay yerinden ayrıldığı görünüyor.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kaçan cani kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

    Etiketler: Koca , vahşet , Gaziantep
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