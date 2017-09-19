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    Sokak ortasında dehşet! Çocuklarıyla seyrettiler...

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 09:06 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:10

    İstanbul Zeytinburnu'nda Suriyeli iki bacanak arasında bıçaklı kavga çıktı. Güpegündüz onlarca kişinin önünde bacanağını bıçaklayan şahıs kayıplara karışırken, saldırgan güvenlik kameralarına takıldı. Öte yandan kanlar içinde yere yığılan şahsa bazı vatandaşların çocuklarıyla izlemesi tepki çekti. 

    Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde gündüz vakti sokak ortasında iki Suriyeli arasında çıkan tartışma çıktı. İkisinin de bacanak olduğu öğrenilen Suriyeli vatandaşlardan biri, diğerini bıçakla ağır şekilde yaraladı.

    Saldırgan elinde bıçakla kayıplara karışırken, vatandaşlar durumu polise bildirdi. Yaralı yerde kanlar içinde yatarken ilk müdahale vatandaşlardan geldi.

    Bu sırada bazı vatandaşların çocuklarıyla birlikte yerde kanlar içinde yatan adamı izlemesi tepki çekti. Ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları da olay yerinden kaçan zanlının bacanağını yüzünden ve göğsünden defalarca bıçakladığını söyledi.

    Öte yandan saldırganın elinde bıçakla kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere saldırgan elinde bıçakla kaçarken, vatandaşlar şahıstan korkarak etrafa kaçışıyor.

     

    Etiketler: suriyeliler , suriyeli kavga , zeytinburnu
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