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    Sokak ortasında bu şekilde görüntülendi

    İHA
    21 Ağustos 2017 - 11:29Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 11:29

    Kağıthane'de uyuşturucu maddesinin etkisinde olan bir kişi sokak ortasında kendinden geçip yere oturdu. Yanından geçen araçlara da tepkisiz kalan gencin içler acısı hali cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

    Kağıthane'nin Gültepe Mahallesinde bonzai kullandığı iddia edilen bir kişi sokak ortasında yere oturup kendinden geçti. O esnada köpeklerini gezmeye çıkaran bir gurup çocuk, gencin içler acısı halini şaşkınlık içinde izledi.

    Uyuşturucu maddesinin etkisinde olan genç, yanından geçen araçlara da tepkisiz kalırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin sokak ortasında yerde oturduğu ve yanına geçen araçlara tepkisiz kaldığı görülüyor. Daha sonra köpekleri ile birlikte çocukların etrafında toplandığı görülüyor.

    Etiketler: İstanbul , Kağıthane , uyuşturucu
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