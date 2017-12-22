Sokak köpekleri kovaladı

Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere Tunceli kent merkezindeki birçok mahalleye, zorlu geçen kış mevsiminde dağlarda yiyecek bulamayan yaban domuzları inmeye başladı.

Aç kalan bir yaban domuzu, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sokak üzerinde bulunan çöplerde yiyecek aradı. Sokak köpekleri de yaban domuzunu kovaladı.

Ormanlık alana kaçan domuz, gözden kayboldu. Bu anlar, bir kişi tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Geçen yıl sürüler halinde gelen yaban domuzlarının, sitelerin çöp konteynerlerinde yiyecek araması kameralara yansımıştı.