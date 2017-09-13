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    Sokak köpeği caddede yürüyen genci ısırdı

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 14:10 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 14:22

    İstanbul Göktürk'te yolda yürüyen iki kişiye üç sokak köpeği saldırdı. Şahıslardan biri hızla kaçarken, diğer kişi ise bir köpek tarafından ısırıldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Olay, Göktürk'te meydana geldi. Yolda yürüyen iki kişiye çevrede bulunan başı boş köpekler saldırdı. Şahıslardan biri köpeklerin saldırmasıyla hızla kaçarken, diğer şahıs kendisine saldıran köpeklerden biri tarafından ısırıldı. O dehşet anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde, yolda yürüyen iki kişiye karşı taraftan hızla gelen köpeklerin saldırdığı görülüyor. Şahıslardan biri hızla kaçarken, diğeri ise bir köpek tarafından önce bacağından ısırılıyor. Köpeğin saldırmasıyla yere düşen genç, tekrar bir hamle yaparak bulunduğu yerden kalkıyor. Köpek tarafından ısırılan gencin hızla bulunduğu yerden kaçtığı kameralara yansıyor.

    Etiketler: Son dakika , Köpek , köpek saldırısı , istanbul
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