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    Sokak kedisine cinayete teşebbüs soruşturması

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Japonya'da evinde kanlar içinde bulunan yaşlı bir kadınla ilgili soruşturma polisi şaşırtan bir yere uzandı.

    Japonya’da 82 yaşındaki Mayuko Matsumoto adlı yatalak kadın, evinde yüzü kanlar içinde bulundu. Kadının suratında yaklaşık 20 kesik olduğu ifade edildi.

    Polis, eve giren çıkan birini tespit edemedi. Daha sonra polis yetkilileri, yaşlı kadının yüzündeki yara izlerinin kedi tırmalamasına benzediğini fark etti.

    Bunun üzerine kadının evinin çevresindeki sokak kedilerini incelemeye alan polis, bunlardan birinin pençesinde insan kanı olabileceğini düşündüğü izlere rastladı.

    Söz konusu izlerden örnek alan polis, bunu yaşlı kadının kanıyla karşılaştıracak.

    Tedavi gören yaşlı kadının kızı ise "Onu bulduğumuzda çenesinin üstünün tamamı kanla kaplıydı" dedi.

     

     

    Etiketler: cinayet , cinayete teşebbüs , kedi pençesi
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