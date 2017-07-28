Sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± paniÄŸi

Olay Merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde meydana geldi. Sokakta yapÄ±lan bir sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde davetliler Ã§algÄ±lar eÅŸliÄŸinde oynarken, bir evin giriÅŸinde bulunan doÄŸalgaz baÄŸlantÄ± kutusunda kaÃ§ak meydana geldi.
Tazyikten kaynaklanan ses ve Ã§evreye yayÄ±lan doÄŸalgaz kokusu nedeniyle davetliler, oynamayÄ± bÄ±rakÄ±p panik halinde kaÃ§maya baÅŸladÄ±. BazÄ± davetliler bebek arabalarÄ±nda bÄ±raktÄ±klarÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±, tekrar dÃ¶nerek alÄ±p kaÃ§tÄ±lar.
Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen Ä°tfaiye ve polis ekipleri Ã§evrede Ã¶nlem alÄ±rken, Bursa Gaz gÃ¶revlileri kÄ±sa sÃ¼rede arÄ±zayÄ± giderildi.
DÃ¼ÄŸÃ¼n de kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.
Â