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    Sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± paniÄŸi

    HÃ¼seyin TÃœCCAR/BURSA, (DHA)Â
    28 Temmuz 2017 - 12:14Son GÃ¼ncelleme : 28 Temmuz 2017 - 13:02

    BURSA'da sokakta yapÄ±lan bir sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde davetliler oynarken, doÄŸalgaz hattÄ±nda meydana gelen kaÃ§ak korkuttu. DÃ¼ÄŸÃ¼nde eÄŸlenen kadÄ±nlarÄ±n gaz kaÃ§aÄŸÄ± nedeniyle yaÅŸadÄ±klarÄ± korku dolu anlar kameraya kaydedildi.

    Olay Merkez YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde meydana geldi. Sokakta yapÄ±lan bir sÃ¼nnet dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde davetliler Ã§algÄ±lar eÅŸliÄŸinde oynarken, bir evin giriÅŸinde bulunan doÄŸalgaz baÄŸlantÄ± kutusunda kaÃ§ak meydana geldi.

    Sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± paniÄŸi

    Tazyikten kaynaklanan ses ve Ã§evreye yayÄ±lan doÄŸalgaz kokusu nedeniyle davetliler, oynamayÄ± bÄ±rakÄ±p panik halinde kaÃ§maya baÅŸladÄ±. BazÄ± davetliler bebek arabalarÄ±nda bÄ±raktÄ±klarÄ± Ã§ocuklarÄ±nÄ±, tekrar dÃ¶nerek alÄ±p kaÃ§tÄ±lar.

    Sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± paniÄŸi

    Haber verilmesi Ã¼zerine olay yerine gelen Ä°tfaiye ve polis ekipleri Ã§evrede Ã¶nlem alÄ±rken, Bursa Gaz gÃ¶revlileri kÄ±sa sÃ¼rede arÄ±zayÄ± giderildi.

    Sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± paniÄŸi

    DÃ¼ÄŸÃ¼n de kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam etti.

    Sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± paniÄŸi

    Â Sokak dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± paniÄŸi

    Etiketler: doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± , bursa , bursa gaz
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