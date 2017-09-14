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    Sokak çocuğundan yürek yakan sözler

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 10:53 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:53

    Uyuşturucu kullanmadığını ifade eden genç, "Yaralarım sokakta kalmaktan oldu. 18 senedir sokaktayım. Çürümeye başladım. Bir şey içmiyorum. İçsem burada böyle durabilir miyim?" dedi.

    Her gün binlerce insanın kullandığı Yenikapı İDO İskelesi önünde yerde yatan evsiz bir gencin sözleri yürek burktu. Her tarafı yara içinde olan gence yaralarının sebebi sorulunca, "Çürümeye başladım" cevabını verdi.

    Gün içerisinde binlerce vatandaşın seyahat ettiği Yenikapı İDO İskelesi'nin önünde yatan bir gencin hali görenleri hayrete düşürdü. Yanından geçen vatandaşlar vücudu yaralarla dolu gencin yattığı örtünün üstüne bozuk para attıktan sonra yoluna devam etti. 18 yaşında olduğu öğrenilen gencin sözleri ise yürek burktu. Uyuşturucu kullanmadığını ifade eden genç, " Yaralarım sokakta kalmaktan oldu. 18 senedir sokaktayım. Çürümeye başladım. Bir şey içmiyorum. İçsem burada böyle durabilir miyim?" dedi.

    Etiketler: İDO , istanbul , iskele , sokak çocuğu
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