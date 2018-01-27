Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Sokağa park edilen araçlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

    Sokağa park edilen araçlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

    İHA
    27.01.2018 - 07:16 | Son Güncelleme:

    Adana'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak başlarına park edilen araçlar yüzünden sokağa zorla girdi.

    Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81187 Sokak'ta 13 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Ferize Nergiz'in (49) uyuduğu sırada üzerine klimadan üzerine kıvılcım düştü.

    Yangın çıktığını anlayan ve ve hemen evini terk eden Nergiz'in durumu bildirmesi vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

    Çevredeki vatandaşlar, görevliler gelinceye kadar yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

    Sokağa park edilen araçlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak başlarına park edilen araçlar yüzünden sokağa zorla girdi. İtfaiye erleri sokağa girdikten sonra, hemen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. 

    Öte yandan, apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında yanan dairenin penceresinde içeriyi merakla izledi. Polis daha sonra apartman sakinlerini uzaklaştırdı.

    İlk incelemede, yangının klimanın elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

    Etiketler: adana , adana yangın , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri