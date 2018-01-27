Sokağa park edilen araçlar itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81187 Sokak'ta 13 katlı bir apartmanın zemin katında yaşayan Ferize Nergiz'in (49) uyuduğu sırada üzerine klimadan üzerine kıvılcım düştü.

Yangın çıktığını anlayan ve ve hemen evini terk eden Nergiz'in durumu bildirmesi vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi.

Çevredeki vatandaşlar, görevliler gelinceye kadar yangına müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokak başlarına park edilen araçlar yüzünden sokağa zorla girdi. İtfaiye erleri sokağa girdikten sonra, hemen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.



Öte yandan, apartman sakinleri itfaiye ekiplerinin çalışması sırasında yanan dairenin penceresinde içeriyi merakla izledi. Polis daha sonra apartman sakinlerini uzaklaştırdı.

İlk incelemede, yangının klimanın elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.