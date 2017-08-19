'Sokağa çıkamaz olduk'

9 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, ablasının evine yürüyerek giden bir çocuk annesi P.Ö., iddiaya göre onlarca kişinin ortasında, uyuşturucu başta olmak üzere birçok suçtan sabıkası bulunan Ferhat Taştan’ın tacizine uğradı.



Olay üzerine genç kadın tacizciye tepki gösterdi. Taştan ise genç kadına “Kıyafetine bak! Dua et kadınsın yoksa seni gebertirim” diyerek karşılık verdi. Daha sonra genç kadını darp eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Kafası kaldırım taşına çarpan ve kanlar içerisinde kalan P.Ö. hastaneye kaldırıldı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Taştan adli kontrol ile serbest bırakıldı. Savcılığın itirazının ardından şüpheli önceki gün tekrar yakalanarak tutuklandı.



“İstanbul Kadınlar Meclisi” üyesi yaklaşık 20 kadın ise dün olayın meydana geldiği yere gelerek basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Çağıl Övençoğlu “Kıyafet bahanesiyle yapılan hiçbir saldırı münferit değildir. Bu saldırılar tüm kadınlara yapılmaktadır. Kadınlara karışma hakkını kendinde görenler bu cesareti cezasızlıktan ve çağdışı siyasetten almaktadır. Bacaklarımız açık olabilir, istediğimiz yerde istediğimiz saatte olabiliriz” dedi.



