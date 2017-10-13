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    Şok tehdit! AB büyükelçilerini 24 saat içinde kovarız

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Avrupa Birliği'nin (AB) Filipinler'in Birleşmiş Milletler'den çıkması için çalıştığını öne sürerek, 'bu çalışmaların devam etmesi' durumunda 24 saat içinde Avrupa Birliği ülkelerinin büyükelçilerini ülkesinden kovabileceğini açıkladı.

    The Guardian'ın haberine göre, Duterte Avrupa Birliği ülkelerinin Filipinler'de uyuşturucuya karşı yürütülen savaşı eleştirmesi konusunda tolerans göstermeyeceğini söyledi. 

    AB ülkelerinin Filipinler'in fakir bir ülke olmasından faydalanmaya çalıştığını söyleyen Duterte, "Bize BM'den çıkartılacağımızı söylüyorlar. O.... çocukları. Yapın hadi" ifadesini kullandı. 

    Duterte Avrupa Birliği'nin Filipinler karşıtı çalışmalarına devam etmesi ve Filipinler vatandaşlarını sınır dışı etmesi durumunda 24 saat içinde bütün Avrupa Birliği büyükelçilerini ülkeden kovacağını söyledi. Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abella ise Duterte'nin açıklamasının zorbalığa karşı bir açıklama olduğunu söyledi. 

     

     

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