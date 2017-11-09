Şok saldırıya hazırlanıyorlar iddiası! 100 uçakla tatbikatın ardından...

İsrail’in tüm dünyada büyükelçiliklerini Lübnan merkezli gelişmelere yönelik harekete geçirmesinin ve ülke tarihindeki en büyük tatbikatı düzenlemesinin ardından, Lübnan’ın güneyindeki Hizbullah mevzilerine şok saldırı hazırlığında. İsrail’in Lübnan’a saldırısına paralel olarak, ABD öncülüğünde oluşturulan ittifakın Yemen ve Katar’a da operasyon hazırlığında olduğu belirtiliyor. Hazırlanan plan çerçevesinde İsrail Lübnan’a saldırırken, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Katar'ı istikrarsızlaştıracak adımlar atacağı belirtiliyor. ABD öncülüğünde şekillenen plana göre Körfez’den Irak ve Suriye’ye uzanan hat boyunca mezhep çatışmaları başlatılacak ve bir çok ülkede harita değişimine gidilecek. İran’ın ise bu saldırıya Bahreyn üzerinden cevap verebileceği belirtiliyor.

HARİRİ DEVLET BAŞKANI OLARAK DÖNECEK



Londra’da yaşayan Ortadoğu uzmanı Muhammed Masharga, yaptığı açıklamada, ABD-İsrail-BAE-Suudi Arabistan ittifakı tarafından yapılan ortak planının başarılı olması durumunda Saad Hariri’nin Lübnan’a devlet başkanı olarak döneceğini söyledi. İsrail ve BAE ittifakının saldırısına İran’ın Bahreyn içindeki Şiileri hareketlendirerek cevap verebileceği değerlendiriliyor. İran’ın aynı zamanda Yemen’de de muhalif güçlere desteğini artırarak, Suudi Arabistan ve koalisyon güçlerine cevap verebileceği belirtiliyor. Yeni Şafak